新年度的財政預算案下周三公布，財政司司長陳茂波近日指出，去年第四季經濟明顯放緩，估計經濟增長低於百分之一點五，商品出口幾乎零增長，零售銷貨量按年也只有百分之二點一增長，全部低於前三季。他強調今年有不少不明朗因素影響香港，包括中美貿易戰、英國脫歐，故制訂預算案時會以「撐企業、保就業」原則作主題。這位「史上最廢財政司司長」不斷唱衰香港經濟，就是預告不會「派糖」，為特區政府不恤民困找藉口，可謂用心可誅。



特區政府的理財哲學是甚麼？大市場小政府、自由主義經濟、滴漏效應、量入為出、積穀防饑……「維護財政穩健」是公共財政政策的主旨，民生問題只是手段。歷任財政司司長「謹小慎微」的保守理財作風有志一同，一以貫之；這些「特區掌櫃」，人人好像都罹患了「焦慮症」，經濟好的時候就要「未雨綢繆」，經濟不景便說「共度時艱」，就以任期最長的曾俊華來說，他每年都強調香港受到環球金融危機影響、人口老化長遠為公共財政帶來壓力，必須恪守財政紀律，但他任內的財政儲備由五千億元暴漲到一萬億元，外匯儲備資產達四千億美元。「特區掌櫃」的屬性，就是每年都喊「狼來了」，○二年至今，政府都在逃避保障港人生計的責任，今天基層市民又要為陳茂波的唱衰香港經濟，繼續忍受生活的煎熬。



天可憐見，絕大部分香港人的生活水平都不會因為經濟成長得以改善，大財團壟斷各行各業，勞工收入僅足餬口，通脹、樓價、租金升幅遠遠超越市民收入，個人入息中位數和家庭入息中位數十幾年來都是原地踏步。這就是人均年收入超過四萬美元的香港社會的實相，「高薪低能」的財金官員對此絕口不提。為了恪守所謂「量入為出」的財政原則，每年的所謂紓困措施，可以用十六字來形容：「等因奉此、因循苟且、抱殘守闕，麻木不仁」，只是像一部機器，依照原有機制和財政數據行事，從來沒有設身處地為基層市民設想，毫無人性。



然而，立法會的建制、泛民政黨，對於預算案的不恤民困，前者「小罵大幫忙」之後，一樣投票支持；後者根本沒有任何方法迫使政府回應訴求，亦不敢以激烈抗爭方式向政府施壓，令其推出更有效的紓困措施。



魯迅說：「我們目下的當務之急，是：一要生存，二要溫飽，三要發展。苟有阻礙這前途者，無論是古是今，是人是鬼，是三墳五典，百宋千元，天球河圖，金人玉佛，祖傳丸散，秘製膏丹，全都踏倒他。」擅專一切的特首、位高權重的財政司司長，不都是阻礙港人生存、溫飽、發展的罪人嗎？