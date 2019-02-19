兩黨相爭，人民受災。特朗普為了修建美墨邊境圍牆，政府停擺才平息不久，最近又宣布國家進入緊急狀態，企圖繞過國會調撥八十億美元修牆。共和民主兩黨惡鬥白熱化，已不是從國家利益出發，反而更似意氣之爭，你贊成我反對，你反對我贊成。一個只知內鬥內耗的國家，肯定沒有前途。



儘管過去很多美國總統都動用過總統權力讓國家進入緊急狀態，但主要集中在外交、流行病毒方面，爭議不大。像特朗普純粹因為政治問題就簽署行政命令，可謂史上鮮見，足見他為了修牆已到了無所不用其極的地步。當然，這也關係到面子和連任問題，修牆是特氏的競選承諾，倘若不能兌現，一塊老面皮如何擱得下？



尤其是特朗普在中美貿易戰及特金會都未能取得令人信服的成果，修牆更顯得刻不容緩、不容有失。民主黨則怒氣沖沖批評特朗普濫用總統權力，加上特氏上台後，幾乎推翻所有在奧巴馬時期建立的政績，包括醫保、移民、外交、稅收等方案，還退出TPP、伊核協議、巴黎氣候協定等，民主黨怎能嚥下這口氣？未來肯定還會繼續在參眾兩院和法律層面與特朗普對着幹，在美國政治兩極化之下，社會撕裂愈演愈烈。



其實只消看一看香港，反對派政客逢中央必反、逢港府必反，動輒拉布流會，挑起社會矛盾，已足令港府施政陷入癱瘓、社會發展陷入空轉，若然美利堅也走上這一條路，對其國家和人民利益打擊之大、對國際社會影響之廣，不問可知。



美國民主制度建立了二百多年，在這套制度下國力不斷發展壯大，甚至利用滲透顛覆手段、威逼利誘要其他國家跟從，無往而不利。可惜到了今天，美式民主弊端不斷浮現，往往淪為鬧劇。反觀中國的舉國體制和一黨專政雖被評為獨裁，但無疑省掉許多無謂爭拗，更能一心一意謀發展。