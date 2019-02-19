有傳新一份財政預算案又將派錢，但不是全民均分，只是向全港每名學生發放二千元的開學津貼。記者找來主事人相詢，財政司司長陳茂波指派錢之說只屬傳聞，敷衍過去，旁人聽了也就作罷。



所謂「假作真時真亦假，無為有處有還無」，開學津貼是有是無，內中大有文章，今年無，不代表明年亦無，況且誰也沒說今年一定是無。



特區政府本年度財政盈餘大減，按理不應該平白增添一項派錢措施，然而，若是內含政治計算，又當別論。失人心者失天下，近年特區政府最失者，就是青少年之心，在上位者思慮及此，因此去年已經資助了大量年輕人免費到海洋公園一遊，今年再施恩惠籠絡人心，不是沒有可能。



常言道「雞髀打人牙骹軟」，要是天上突然掉下餡餅，孩子們平白得來二千元，小的會忙着去買新衣、新鞋、新遊戲碟，成熟一點的甚至會馬上訂一桌二人燭光晚餐，向同班心儀異性開展一場有史以來最昂貴的愛情攻勢。一時間頓覺天高皇帝遠，甚麼「明日大嶼」計劃、二十三條立法問題，在全新遊戲與小情人的笑靨中都變得模糊不清，也無關重要，還哪有餘暇去尋管治班子的不是。



就算二千元轉瞬間便用光也不打緊，希望永遠在明天，說不定政府明年又會再開倉派送，只要我一天不給學校開除，一天便仍有機會。如此一來，再看政府總部「門常開」，形象便跟昔日大是不同，以往是怎樣看怎樣扎眼，老覺得政如其樓，在大塊崩壞；如今卻變得怎樣看怎樣順眼，同樣政如其樓，不過好像永遠在敞開胸襟，一派豁達大度。



特區班子向學生派錢是經過精密政治計算，也早有理路可尋的，小往大來，很值得投資。陳茂波對派錢傳聞並無斷然否認，代表今年希望仍在，就算今年不派，也大有機會在明年實施。