香港近排好似撞鬼咁，大型基建醜聞爆極都有，正當港鐵沙中線醜聞爆到如煙花璀璨時，日前又添一筆豆腐渣工程，講緊嘅係啟用僅十二年的深圳灣公路大橋。據悉，路政署不久前在該大橋進行例行檢查時，發現往香港方向高架橋一條直徑一百六十毫米嘅外置式預應力鋼纜斷裂，初步相信係銹蝕所致。



呢條大橋連接香港流浮山及深圳蛇口，二○○七年才啟用，一般而言，冇可能咁快就「斷纜」，有人質疑，回歸前動工的青馬大橋，啟用近二十二年未聞斷纜事故，而今次號稱能用上一百二十年的大纜咁快「銹蝕」，唔通回歸後連啲風雨都唔同咗？連啲大型基建都會質變？回歸前，香港大型基建「快靚正」；回歸後，香港的大型基建，不是爆出連環醜聞，就是豆腐渣工程，究竟點解？唔通連個天都玩「大細超」？



大橋斷纜引起公眾恐慌。梗係啦，路政署署長陳派明老神在在話大橋「結構安全」，又話每年都有詳細檢查大橋，並每半年分階段做不同類型例行檢查，對上一次檢查大橋鋼纜係去年九月，而對上一次巡查則在兩星期前，當時在涉事位置附近做其他檢查，但未有發現鋼纜生銹。



老朽魯鈍，百思不解，何以咁多檢查，尤其係兩個星期前嘅檢查，都睇唔到大纜生銹，忽然就發生斷纜事故，搞到三條行車線要封兩條進行維修？銹蝕為何有如不速之客話來就來，咁冇禮貌？究竟有關人員是如何「檢查」的？路政署高官又是如何「監督」？近日又爆出「兼職驗橋」，求其成咁，真係死得！



夏朝大禹關懷民瘼，「一饋而十起，一沐而三捉髮」，意思是他吃一頓飯要起身十次，洗一次頭三度握住頭髮，總之就是為民服務，一絲不苟。反觀今之特區政府高官，要睇報紙才知道出事，大纜斷了才知銹蝕，遲吓橋塌車毀才知香港這福地氣數已盡，咁就大大鑊矣！