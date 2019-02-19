「長毛」梁國雄前年被法庭裁定宣誓無效，喪失立法會議員資格，他不服提出上訴，日前被上訴庭駁回。此次判決進一步撥亂反正，不容政客利用立法會表演政治鬧劇。



長毛提出的上訴理據，主要是質疑人大釋法並非根據《基本法》第一百五十八條的釋法程序，只是對《基本法》的「補充」，對香港法院不具約束力。梁國雄更指出，案件不是法律問題，而是政治問題，故人大常委會「無權介入」香港立法會議員宣誓儀式，「無資格」對香港宣誓儀式說三道四。



上訴庭法官逐一反駁長毛的理據，指終審法院的案例清楚說明，本港法院無權檢視人大及人大常委會對《基本法》作出的行徑，亦無權決定釋法是否有效，重申人大常委會釋法對本港各級法院都有約束力。又指人大常委會對《基本法》第一百零四條的釋法只是清楚說明本港法例的宣誓要求，並非對《基本法》條文作出補充，但強調釋法權力是「全面而不受限制」，即使人大常委會在釋法時對《基本法》條文作出補充並無問題，釋法亦有追溯力。



長毛在宣誓時表現兒戲，沒有依法真誠、莊重地宣誓，喪失議員資格完全是咎由自取。其一系列瀆誓行為，包括穿有「公民抗命」字樣的T恤，撐着寫上「結束一黨專政」的黃傘，宣誓前大叫違法違憲口號，宣誓時兒戲讀出誓言，宣誓完再大叫違法違憲口號，然後將一張寫有人大決議字樣的紙張撕碎。長毛一系列瀆誓行為，其中任何一項都足以被DQ。



梁國雄上訴失敗後仍聲稱將「百分之四百」上訴至終審法院。根據普通法，已有梁頌恆、游蕙禎敗訴先例，梁國雄無理上訴，只會枉費心機。



上訴庭駁回長毛的上訴，再一次清楚表達出議員必須真誠、莊重地進行宣誓，絕不能將立法會宣誓儀式作為個人政治騷舞台。