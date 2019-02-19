美國總統特朗普宣布國家進入緊急狀態，以繞過國會獲得建造美、墨邊境圍牆的數十億美元資金，一如所料，特氏此舉遭到排山倒海的司法挑戰，除了民主黨宣布在國會調查總統是否濫權，人權組織以及邊境受影響業主已向法院提出訴訟，特氏能否實踐建牆這一最重要競選承諾，難說得很。



不過，特朗普本人倒是信心十足，他在社交網站發文聲稱：「他們（反對者）會在巡迴法院控告我們，我們可能得到差勁的判決，但最終在最高法院，我們將會得到公平的審訊並勝訴。」



特氏所指頒布「差勁判決」的乃是第九巡迴法院，該法院早前針對特氏禁止非法進入美國的難民取得庇護的行政命令，頒發禁制令，令特氏大發雷霆，怒斥法院由「奧巴馬的法官」把持，立場偏頗，結果引來聯邦最高法院首席大法官羅伯茨公開發文反擊，行政部門和司法部門首長互咬，為美國立國二百多年來所僅見。



特朗普之所以對最高法院的判決充滿信心，無非因為他上任以來連續任命戈薩奇及卡瓦諾兩位保守派大法官進入高院，以致保守派佔五比四的優勢。在特氏眼中，養兵千日，用在一時，如今正是戈、卡報效之時。但有評論指出，戈、卡有機會作出對特氏不利的判決，最終「緊急令」可能被判違憲。假若出現這一幕，將是對特氏競選連任的重大打擊，程度甚至不亞於直接在民主黨壓力下「跪低」，放棄建牆。



事實上，聯邦最高法院去年四月裁定，移民若因暴力犯罪被法院定罪、必須遭到強制遣返的法律條文因「過於模糊」，難以執行，有違憲法精神，投下關鍵票而促成此次判決的正正就是戈薩奇。他在共同意見中提到，模糊的法律會讓權力恣意妄為，這對希望透過總統行政權力「一句頂一萬句」的特氏而言，無疑是個隱憂。



至於卡瓦諾，情況同樣複雜。儘管他因力撐總統行政權力的觀點受到特氏賞識，然而不可忽略的是，卡瓦諾支持總統擁有充足的行政權力是一回事，特朗普個別具體決定是否屬「行政權力」的一部分，卻是另一回事。例如，卡瓦諾曾公開批評「積極平權措施」，但自己聘請助理時，卻着意尋求少數族裔人才，以致在法官同儕間最為「多元化」。在卡氏心目中，種族平等絕對正確，但必須出於僱主自願，而非被法律限制。從這事即可看出卡氏的「書生氣」，特朗普要求他「個人效忠」，有可能「看走了眼」。



緊急令若在最高法院觸礁，對特朗普的政治殺傷力不容低估。特氏一直以來向支持者邀功，說自己排除萬難委任保守派法官進入各級法院，特別是卡瓦諾，任命臨門一腳被指控性侵，正當大家以為特氏將另覓人選之際，他卻選擇力挺到底，最終成功保送卡氏入局，堪稱特朗普政治鬥爭最漂亮的一仗，一旦連卡氏也「倒戈」，面子上更掛不住。圍牆建不成，特朗普可以指摘民主黨人「搞破壞」，甚至可以指摘共和黨「軟弱」，但戈薩奇、卡瓦諾「簡在帝心」，特氏最終栽在自己的「嫡系」手裏，只能怨自己知人不明。