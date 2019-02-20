功夫茶：公立醫院又逼爆　港府製造人手荒

正所謂好事不出門，醜事傳千里，有台灣網友喺討論區上載一張香港北區醫院放射科嘅輪候時間表，大家睇到起錶時間最快都要六個月，最長嘅超聲波掃描更加去到兩年零四個月，當堂嚇到下巴跌出嚟，驚呼「進棺材還排不到。」



呢啲咪大驚小怪囉。香港人喺公立醫院排隊睇專科，少啲韌力都唔掂，兩年零四個月已經唔算誇張，港島西醫院聯網嘅骨科最長輪候時間達三年半，病人等得嚟骨頭都打鼓；至於公立醫院急症室嘅情況同樣得人驚，呢幾日求診人次又返番流感高峰水平嘅逾六千人次，十五間醫院內科病床佔用率，平均甚至達到百分之一百一十二。



公立醫院逼爆，前線醫護呻人手不足呻到樹葉落，食物及衞生局局長陳肇始尋日話，政府對任何增加人手嘅建議持開放態度，又話將會有二十名合資格海外醫生來港作有限度註冊，醫管局亦會續聘退休醫護人員云云。



講就天花龍鳳，實際效果仲要睇過至知。本港引入海外醫生多年，淨係吸引到四十人咁大把，最終留港嘅十隻手指數得晒，就當二十名生力軍全部唔甩底，相對醫生人手嘅龐大缺口，連杯水車薪都講唔上；至於續聘退休醫護，醫管局其實一直有做開，真係解決到問題，就唔使搞成今日咁喇！



咪畀人睇死，官老爺無非見家陣民怨沸騰，點都要做吓騷以示自己冇瞌眼瞓。唔使講得遠，年前港府推動醫委會改革，增加醫委會非業界代表比例，雖然唔少市民舉腳贊成，奈何部分業界擔心被海外醫生搶飯碗，結果方案被醫學界立法會議員以一人之力拉倒，特衰政府之弱雞無能，可見一斑。



正如西諺話齋，火雞唔會自己投票過聖誕節，醫生反對競爭，一啲都唔出奇，關鍵在於政府點樣平衡市民同業界之間嘅利益。好似新加坡咁，原本醫生佔人口比例仲低過香港，幾年前政府大刀闊斧改革，容許獲認可嘅海外醫學院畢業生免試行醫，情況大為改觀，點解新加坡得香港唔得？



咁就冇法子唔令人質疑，港府解決醫生荒束手，非不能也實不為也。大家有眼見，港府一時話要打造「醫療產業」，一時話要推「自願醫保」，講到尾都係將病人當包袱咁甩畀私營市場，近年唔少資深醫生轉投私人市場搵真銀做其「月球人」，公立醫院自然七個蓋冚十個煲。而面對醫生嘅保護主義，官老爺正好順水推舟，攤起雙手作無可奈何狀，你有你醫患矛盾愈演愈烈，佢有佢食花生睇好戲，到頭嚟受苦嘅都係廣大基層病人！