世界視線：特朗普失道寡助　覦諾獎不自量力

美國總統特朗普早前興致勃勃地對外聲稱，獲日本首相安倍晉三提名競逐諾貝爾和平獎，豈料旋即遭打臉。日本媒體爆料，是華府主動要求才有「舉薦」一事。



無獨有偶，美國副總統彭斯日前出席德國慕尼黑安全會議演講期間，向各國政要代表表示自己帶來了特朗普的問候。根據媒體曝光的彭斯講稿筆記，這一句後面標明「掌聲」字樣，詎料台下陷入讓人尷尬的沉默，彭斯惟有裝作沒事，繼續講下去。這一幕令人聯想到去年特氏在聯合國大會上演講，大吹特吹自己領導下的美國取得歷任總統所無法企及的成就，台下登時笑倒一大片。一邊是鴉雀無聲，另一邊是歡聲雷動，對特氏的不屑與嘲諷則一。



眾所周知，特朗普一向對前任奧巴馬極不服氣，認為自己能力遠勝對方，特別是後者甫上任便獲頒諾貝爾和平獎，而他卻兩手空空，令他心裏留下疙瘩。問題是此一時彼一時，當年奧巴馬的和平獎，如今已淪為笑柄，一之為甚豈可再乎？更重要的是，特氏上台以來，國內局勢並不太平，種族仇殺等罪案不斷增加，兩黨惡鬥愈演愈烈，邊境圍牆爭議弄得一地雞毛，聯邦政府停擺創出最長時間紀錄，「和平」二字不知從何談起。



國內家嘈屋閉，國外更是雞犬不寧，且不說山姆大叔在敍利亞攪局多年，拍拍屁股收拾包袱回家；單方面撕毀伊朗核協議，不僅讓美國與歐洲盟友愈走愈遠，更隨時把伊朗逼上發展核武的絕路，觸動區內大戰。



或許提名「戰爭推手」拿諾貝爾和平獎實在太離譜，以致安倍也不好意思公開承認，反倒南韓總統文在寅老實不客氣，對特氏大唱讚歌，認為他絕對夠格獲獎。你可以說文在寅溜鬚不顧身份，也可以說他身段靈活柔軟。文在寅對特氏捧場向來不遺餘力，給足面子，卻無礙其爭取實際利益時鴨子划水。例如在駐韓美軍軍費談判上，就巧妙利用國內民意壓力，結果爭取到較日本更為「合理」的條款。俗語說得好，要威就不能戴頭盔，做得美國跟班，還有甚麼「面子」可言？