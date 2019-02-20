產評：市場好淡分不清　經濟陰晴難定向

自美國總統特朗普去年決意開打貿易戰後，全球經濟頓時扭轉了一七年同步增長的態勢，轉而同步放緩，唯獨美國仍具上升動力。市場眾多好淡因素攙雜，投資者也顯得迷惘，今年出現了股債金齊升的罕見異象，企業投資決策進退維谷，恐形成溫水煮蛙式經濟放緩，實非大眾之福。



若單看股市，無論是港股或美股，皆明顯由去年低位大幅反彈，預示經濟或有轉機；惟若單看美債，則反映經濟前景未見明朗，甚或衰退，因標誌着整體融資成本的美國十年期國債孳息率，近日徘徊於2.66厘水平，較去年聖誕節美股大冧市時的2.82厘更低。由於債價與債息走勢相反，即反映資金在股市做好時，依然持續流入債市避險。



事實上，近期股市被推高，主要基於三個假設：中美貿易戰不會升級、聯儲局暫停加息，以及中美經濟會繼續保持平穩增長。相比之下，債市似乎更着重經濟數據。無論如何，這反映某一方將會出錯！



誠然，不單止股債，金價今年以來也累升逾3%，高見每安士1,320美元水平，為一八年四月以來最佳，由於同時期美元亦轉強，意味市場避險情緒高漲。可惜的是，股債金齊漲絕非吉兆，主因是各類資產特質有別，向來總有反向關係，例如股市升的時候，債市通常會跌，才是市場樂觀情緒的真正反映。回看九三年、○七年、一七年，也出現過三者皆升，惟均好景不常，例如九四年債市大屠殺、○八年金融海嘯、去年更被喻為半世紀以來最難搵食。



更不堪的是，即使升市也不代表獲利者眾。調查顯示，雖然一月環球股市顯著做好，惟大戶持有現金的比例卻升至十年最高，能在升浪賺大錢的顯然不多。反觀，跌市則難以走避，例如滙豐控股等國際大型銀行去年第四季業績不濟隨即拖冧股價。所謂一葉知秋，相信不少企業同樣面對對沖風險的難題，投資信心自然受制，打工仔難望大幅加薪，從而再影響消費市道，形成惡性循環。然而，環球央行經歷過○八年金融海嘯的洗禮，相信不會貿然收水。這樣看來，今次環球經濟放緩恐如溫水煮蛙，力阻衰退其實只是將必須面對的痛苦拖延，但卻同時助長貧富懸殊及民粹主義繼續蔓延，結果也難以想像。



面對環球政經複雜多變，投資者在專注股市之餘，亦須留意債市及商品，方能更全面掌握市場脈搏。就目前而言，連市場專家也難為全球經濟危局定陰晴，普羅投資者焉能放鬆心情？