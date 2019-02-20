神州觀察：公僕做騷成習慣　電視問政變舞台

內地近年流行電視問政，即讓官員接受主持人或嘉賓「質詢」，或多或少會有辛辣諷刺的提問，讓民眾一吐為快，官員們也會當場面紅耳赤，手足無措，然而公僕做騷已成習慣，節目過後，一切照舊。



西安市高陵區交通局局長劉鵬武近日出席當地電視台問政節目，在回應黑車問題時，遭主持人接連質問「為甚麼有這麼多黑車，難道您不知道嗎」、「是不會管、不想管、還是不敢管」？局長被問得啞口無言，網友直呼大快人心。西安推出電視問政節目已有近四年，由西安市紀委監委和廣播電視台聯合主辦，包括《問政時刻》、《每日聚焦》、《黨風政風熱線》三檔節目，被稱為輿論監督「三劍客」。



問題是，所謂「三劍客」只着眼於雞毛蒜皮小事，對於老百姓真正深惡痛絕的大事則避而不談，譬如轟動全國的秦嶺違建別墅事件，中央高層連續六次批示都拆不了，當年為何不見西安當局問政？西安國土局系統數百名官員賤價買開發商豪宅，為何不見問政？可見所謂電視問政都是避重就輕、隔靴搔癢，淪為一眾官僚做騷自娛的「舞台」。



中共十八大後，一些地方為了加強政府與公眾的溝通互動，紛紛採用電視問政、網絡問政等新形式。目前全國至少有二十五個省市進行各類的電視問政。電視問政作為一種媒體參與民主監督的方式，雖然做騷成分大，但的確可以成為百姓宣洩不滿的平台。關鍵在於，電視問政流於形式，常常浮光掠影，只能反映官場問題的冰山一角。這也說明，國人能夠通過正常渠道有效投訴的機制太少。



事實上，對公僕與政府部門進行有效監督的手段和渠道，仍然是掌握在政府手中。比如搞不搞電視問政、甚麼時候搞電視問政、要「拷問」哪些部門、對懶政怠政問題如何處理，幾乎全部由當局決定，包括民眾最關心的「三公」經費、項目招投標、政府採購，特別是徵地拆遷、扶貧等尖銳問題，卻從來不敢上電視問政。



表面看，雖有地方官員因電視問政被民眾批評而被處分甚至撤職，但基本上都是低層官員，甚至不排除有高官藉機排斥異己。而從全國範圍看，被電視問政的也幾乎都是一些芝麻官，那些掌握大權的市長、省長、部長絕少出現問政鏡頭前。



顯然，電視問政像「舞台」，將問政變成展示政績的工具，根本難以凝聚社會共識、化解矛盾。上樑不正下樑歪，雖然很多問題出在基層，根子卻在上層，如果需要基層官員上電視才能發現和解決問題，主政者難道就沒有責任？如果真對百姓負責，不如主動公開政府服務項目和運作過程，這才是真正的陽光作業，執政為民！