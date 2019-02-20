正論：反中亂港獲庇護　黑幫亦有保護傘

有道是，公義只會遲到，不會缺席。但在香港，公義不僅遲到，而且消失，君不見非法佔中落幕五年來，不但大部分佔中搞手逍遙法外，對佔中之前「預演佔中」的檢控亦是不了了之！港英餘孽潛伏於內，外部勢力伺機於外，反中亂港勢力享有「免死金牌」，香港爆發「顏色革命」的政治氣候及社會土壤仍在，更多更大的亂象還在後頭。



像佔中這麼規模巨大的社會事件，若說事前沒有精心策劃、籌備及組織是不可想像的，「預演佔中」更是不可或缺的一環。一四年七月一日，大批示威者參與遊行後通宵佔領中環遮打道，事後有五百一十一人被捕，當中包括工黨李卓人、民主黨何俊仁等三名時任立法會議員。這些人涉嫌觸犯「參與未經批准的集結」、「在公眾地方造成阻礙」及「協助未經批准的集結」，性質嚴重，但令人莫名其妙的是，律政司接獲警方調查報告後，迄今未提供法律意見，警方報告有如「消失的檔案」。兩個月後的九月二十八日，為期七十九天的佔中之亂爆發。



從事後孔明的角度看，假如「預演佔中」後律政司立即檢控，展示堅定執法的決心，必定對佔中搞手及參與者產生阻嚇作用，不敢肆無忌憚地挑戰法治。退一步說，即使佔中搞手身不由己，佔中一定會爆發，那麼參與者也不會多達百萬之眾，歷史就可以重寫。可惜，現實中沒有「假如」，正因為律政司態度曖昧，有法不依，形同為佔中搞手「開綠燈」。



律政司本來有一次補救的機會。佔中落幕之日，一眾搞手「踢保」，如果律政司及時向警方提供法律意見，迅速採取檢控行動，發出「犯法必有後果」的正確訊息，後來就不會發生連串鳩嗚及旺角暴亂等違法事件，更不會導致港獨如病毒蔓延。但令人遺憾的是，律政司依然有如老僧入定，甚麼都不做，怙惡不悛向社會發出錯誤訊息。如果說，佔中對香港最大的破壞是「違法達義」歪理邪說影響了整整一代人，那麼律政司縱容違法就是自毀長城。



司法是守護社會公義的最後一道防線，律政司理應對違法行為當頭棒喝，為甚麼明知佔中違法卻要姑息養奸？難道僅僅是害怕搞手背後的外部勢力？答案未必這麼簡單。事實上，港英撤退前埋下大量地雷、暗椿，在關鍵時候發揮作用，而對於事先張揚的佔中，港府內部樂觀其成者不在少數，律政司對「預演佔中」不聞不問，對佔中搞手網開一面，證明律政司也是佔中黑手之一。「佔中三丑」之一的戴耀廷聲稱最多「判監三個月」，黎智英揚言「不怕坐監就怕洗廁所」，而政治主教陳日君更因為「欲坐民主監而不得」大說風涼話，說穿了，就是朝裏有人好違法，律政司充當其保護傘，因此有恃無恐。



縱觀世界各地發生的顏色革命，如東歐的「天鵝絨革命」，中東、北非的「茉莉花革命」，莫不是裏應外合，香港的佔中也概莫能外。「預演佔中」發生多年，律政司至今諱莫如深，對其後佔中的檢控也是一拖再拖，四十八名搞手中，迄今僅九人被檢控，包括黎智英在內的另外三十九人毫髮未損。上任律政司司長袁國強投鼠忌器，甘當逃兵，而繼任的鄭若驊有過之而無不及，積極充當港府「大和解」政策的執行者，上任第一件事就是放生政治黑金大案，對「金主」黎智英及一眾收錢兼「袋住先」的政客放棄起訴，對黎智英前年六四涉刑事恐嚇東方記者案也是置之不理，將庇奸護惡進行到底。種種迹象顯示，僭建醜聞纏身的鄭若驊為了自保，不惜與魔鬼達成枱底交易，以犧牲法治為代價。



更有甚者，港府一方面為反中亂港勢力頒發「鐵券丹書」，關愛有加，一方面積極打壓愛國愛港力量，七警及前警司朱經緯難逃牢獄之殃，向黎智英潑豬雜的三位民間義士遭重判，而抗議港獨分子勾結台獨的四名民間人士也被判刑，在在證明港府是非顛倒，黑白混淆，敵友不分，執法雙重標準，「反中亂港有呵護，愛國愛港受懲罰」仍然是香港的主旋律。



可悲的是，無論是中央還是港府，一直將佔中歸咎於外部勢力搗亂，如果不是太天真，就是刻意和稀泥。正如中共經典理論，外因是變化的條件，內因是變化的根據，外因通過內因起作用，佔中爆發固然離不開外部勢力煽風點火，最重要的是港府內部餘孽當道，與反中亂港勢力狼狽為奸，一唱一和。別看有些人「忽然愛國」，聞奏國歌甚至「眼濕濕」，其實都是做騷，欺世盜名而已，有高級警官在佔中期間戴上港英時代的皇冠帽，這才是真情流露。



香港禮崩樂壞，充當違法者保護傘的除了律政司，還有作為執法部門的警方，「黑警」之說不脛而走其來有自。表面上，警方及黑惡勢力勢不兩立，實際上密不可分，血濃於水。可以看到，和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻惡貫滿盈，卻能在落鑊前得到警方高層通風報信，潛逃國外，遙控全球販毒罪惡；警方年年舉行「雷霆行動」，次次行禮如儀，僅捉些魚毛蝦仔充數，結果是斬草不除根，春風吹又生；更令人側目的是，上海仔年前嫁女，有警方高層應邀並坐上主家席，更有前退休警司自甘墮落，充當上海仔的「馬仔」，拍檔到澳門搵食，而這些都不過是警黑勾結的冰山一角。



香港回歸以來亂象叢生，說到底就是主權回歸而治權沒有回歸，司法等刀把子部門掌握在別人手上，反中亂港勢力及黑社會分別有律政司及警方充當保護傘。攘外必先安內，要徹底解決香港問題，中央必須拿出反腐敗「刮骨療毒」、「壯士斷腕」的勇氣，以及掃黑除惡「刀刃向內」的精神，對管治班底進行徹底洗牌，否則，司法亂象解決不了，警黑勾結依然盛行，落實「全面管治權」只能是一句空話。