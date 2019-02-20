從上世紀八十年代策動推翻親蘇聯的阿富汗政府以來，美國是全世界最大的恐怖主義組織者和發動者。或許美國是學自中國毛澤東的游擊戰，也深受越戰的教訓。亦可能是極端宗教主義者的「聖戰」啟示，美國在九十年代國防戰略有根本性的轉變。



一九九六年，美國國防部發表四年一度的國防戰略評審報告，首次提出美國在全球範圍要取得全方位的主宰勢力，報告同時提出，為此要採取措施對付非對稱戰爭。所謂非對稱戰爭，意指非國家性質的政治組織，採取非國家正規戰爭的方法來與政權對抗。報告提出要對付非對稱戰爭，實質是主張美國採取這樣的非對稱戰爭，以贏取全方位的勝利。



事實上，從在阿富汗推翻親蘇政府的戰爭開始，美國便用各種方法扶持建立起伊斯蘭極端主義的恐怖組織，包括被認為是美國「九一一」恐襲事件元兇的阿蓋德組織及其領袖拉登。「九一一」事件在美國國內就其始源與性質有很大的爭論，由該事件而開啟出美國侵略阿富汗和伊拉克、在中東一系列的正規和非對稱戰爭。與此並行的還有眾多的「顏色革命」，包括最早的中亞國家吉爾吉斯的內戰。



九十年代以來一系列地區的戰爭與動亂，都明顯地由美國策動，其他的附庸國，如英國、以色列、沙特阿拉伯等的情治組織參與，其中沙特阿拉伯是伊斯蘭教遜尼派極端主義的主要組織者和資助者。在敍利亞內戰中，愈來愈多美國及其附庸國家介入恐怖主義活動的證據被揭露出來，美國也似乎不在乎，只是用公開的謊言來胡扯應對。



在敍利亞內戰差不多被平息之時，我們見到美國策動在伊朗境內的恐怖主義活動，發動非政府的僱傭軍組織到烏克蘭推動內戰。在阿富汗、伊拉克和敍利亞，美國戰敗之後並不甘心，還在到處點火。



當然，美國不敢動俄羅斯與中國，只是用部署導彈、軍事演習等方法壓迫中俄；連用非對稱戰爭的方法、派遣恐怖主義分子滲入，亦被中俄嚴厲的防範所阻擋。



不過，美國追求全球全方位的霸權之心是不會改變的。一是極右派當權，劫持政府，在特朗普任內會盡量利用機會來拓展霸權。二是美國國內的社會輿論、政治勢力在第二次世界大戰以來，長期習慣領先全球、控制世界，也發展出根深柢固的極右政治意識形態，特朗普與極右政權的出現，有着深遠的社會基礎。三是美國的民主體制脆弱，不足以抑制美國政治的極右轉向。



情況有點像第一次世界大戰後的德國，只是問題更嚴重，影響會更大。