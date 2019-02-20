日前病逝的李銳，當過毛皇帝的兼職秘書、當過水電部副部長，文革後登上仕途頂峰，出任中央組織部常務副部長。有這樣的資歷，加上敢言，這些年成了中共自由派的「領軍人物」。



李銳這樣的自由派是有個成長過程的，大約可從上個世紀五十年代中後期起，到時下李銳的撒手人寰，由盛而衰也。因此，李銳的死相當寂寞，在黨內外波瀾不興，中共當局也沒有甚麼可當心防範的。據說，朝廷吏部已派人對他的家屬表示，將按照規定，以正部級的規格料理後事。若如此，那是要給他蓋黨旗、進八寶山革命公墓安葬的。



不料，他遠在美國的女兒十分憤怒，聲稱絕不返國參加父親的追悼會，因為父親生前有遺言：「不開追悼會、不進八寶山、不蓋黨旗」。她還說：「我相信父親在天有靈，一定會對那面蓋着染滿人的鮮血的腥紅黨旗下的李銳慟哭長嘯。」然而，李銳八十八歲的夫人說：「我從未聽到他提遺囑。近四十年共同生活，李銳也曾提到百年後安排，但從無上述（指女兒說的「三不」）遺囑內容。」這兩個版本哪個對呢？外人恐怕無興趣知道，只想對李銳女兒的「憤怒」問一句，李銳生前真的那麼恨中共，見到黨旗蓋身就會在天之靈「慟哭長嘯」嗎？若如此，為甚麼老先生沒有退黨呢？



事實上，李銳只要沒有退黨，只要是中共高幹，當局又沒有「追究」他的「自由派」問題，那就只能按照規定辦事，有甚麼大不了的呢？用得着上綱上線，又是「我要維護父親的尊嚴」，又是不能接受「對他的最後的侮辱」這等田地嗎？是不是太矯情了呢？不盡孝道奔喪也就算了，幹嘛還要拿老爸的追悼會「過橋」呢？做給誰看？想聽誰的掌聲？



李銳出名始於他在廬山會議上同情彭德懷捱整，文革後獲平反。彭德懷成了正確路線、敢犯顏直諫的代表，李銳也就沾了光，之後自由派的主張愈拔愈高，只是他們的主張和預言數十年多無實現，世道又反向發展，難可逆見，自由派衰微難免也。