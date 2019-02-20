隨着美國和俄羅斯先後退出《中程導彈條約》，新一輪軍備競賽蓄勢待發，兩個軍事大國的一舉一動固然備受關注，中國似乎也無法置身事外。德國總理默克爾聲稱有關裁減軍備的國際會議不應只是包括美國、俄羅斯和歐盟，中國也應參與，這分明是不懷好意。特朗普當初宣布暫停履行中導條約，其中一個理由就是中國不受該條約約束，默克爾心領神會，與特氏唱雙簧，無異陷中國於不義。



英國智庫的報告指出，假如中國加入中導條約，現有百分之九十五的彈道導彈和巡航導彈都將違反相關規定而必須銷毀。試想想，這是多麼可怕的結果？中國近年積極發展有「航母殺手」之稱的東風21D和東風26等導彈，美國軍艦尚且不斷上門挑釁，連英國也揚言要派航母來攪局，倘若中國自廢武功，豈不是只能任人魚肉？



俄羅斯總統普京說得對，沒有實力的憤怒毫無意義。俄羅斯經濟總量還不如中國的廣東省，但軍事實力卻足以與美國抗衡，尤其是六千多枚核彈頭以及「先發制人」的核戰略，更令人望而生畏。美國到處橫行霸道，想打誰就打誰，唯獨不敢惹怒俄羅斯，特朗普甚至將普京視為偶像，可見在這個弱肉強食的叢林世界，軍事實力才是硬道理。



中國之所以備受美國欺凌，就是因為軍事實力有所不如。雖然中國早已成為全球第二大經濟體，許多領域更居於世界領先地位，但軍事發展一直嚴重滯後，與整體國力不相匹配，加上中國人「恐洋懼外」基因作祟，在洋人面前總是自矮三分。就以貿易戰來說，美方得寸進尺，步步進逼，中方則委曲求全，步步退讓，這除了因為實力不如人，難道沒有其他原因？



近年內地官媒經常大聲疾呼，提議加快發展戰略核力量，以抗衡外敵。但願這不是紙上談兵，面對美國全方位打壓，中國確實需要足夠的軍事力量尤其是核力量來壯膽鼓氣。