台獨是癩蛤蟆想吃天鵝肉，是豬八戒發夢娶嫦娥，純屬癡心妄想，而這一點正是美國告訴大家的。



正當台獨組織喜樂島聯盟欲發動台獨公投，冷不防美方潑下冷水。美國在台協會前理事主席卜睿哲發表公開信，強調美國及台灣均無法左右北京如何詮釋台灣的政情發展以及是否啟動反分裂法，質疑台獨組織若單方面改變現狀但又需要美國的支持，是否問過美國的意見。緊接着，美國在台協會發表正式聲明，重申美國不支持台獨。此情此景，令人想起當年陳水扁當政推動台獨制憲，結果被美國小布殊政府出聲喝止。



不是說美國心裏不支持台獨，而是台獨隨時置美國於尷尬境地。一旦台獨搞過分了，大陸武統將師出有名，在這種情況下，如果美國袖手旁觀，坐視兩岸統一，不僅徹底失去台灣牌，也會在國際上大失面子；如果參戰，不外乎兩種結果，一是擊退解放軍，二是被解放軍擊敗，不論是甚麼結果，美國大兵將付出慘重代價。



問題來了，美國人願意為台獨獻出生命嗎？商人出身的總統特朗普無寶不落，沒好處的事絕對不會做，而他早前宣布從敍利亞撤軍時便強調美國「不會再為別人打仗」，同理，美國不會為台獨賣命。而台灣對美國的價值在於，台灣是中國的睾丸，只要抓住台灣，就等於抓住中國的痛點，想崛起卻硬不起來，而在中美貿易戰的大背景下，台灣牌是美國必打的一張牌，但若台獨錯誤地以為美國支持是一張可以任意填寫的支票，台獨可以付諸實施，美國就要踩煞車了。



事實上，兩岸維持不統不獨最符合美國利益，美方時不時煽風點火，製造兩岸緊張局勢，既可以向台灣賣武器、索保護費，又可以迫使大陸讓步。這麼說吧，夾在中美兩強之間的台灣，其對美國的價值大小取決於中美關係的好壞，棋子永遠是棋子，這就是台灣的宿命。