每日一百五十個單程證來港定居配額，會否加重公共醫療系統負擔，近日引發熱議。林鄭月娥昨日出席行政會議前回應說，單程證是家庭團聚制度，由內地審批，有關內地人是港人的親人，來港後成為香港居民，如果抽離地指他們用了多少香港醫療服務，是有排斥性的看法。她又說，根據數字，現時公立醫院使用率較高的是年長人士，但單程證來港屬年輕人士，因此可見有關說法並無準確基礎，呼籲大家用包容態度歡迎香港市民的家人來港團聚。



既然林鄭指出「有關說法並無準確基礎」，那麼筆者就提一些有關人口政策的數據吧。林鄭在上屆政府以政務司司長身份擔任人口政策督導委員會主席，那時筆者在立法會曾就其在二○一五年發表的人口政策報告提出質詢，要求她解釋每日一百五十個由內地來港定居的單程證配額，與房屋、醫療、福利等公共政策的關係。講到人口政策問題，必然涉及資源分配。當年的人口政策報告，明確指出新移民將會是香港未來數十年人口增長的主要來源。一五年的人口政策報告提到，一四年人口增長之中，自然增長（出生減死亡）為一萬三千三百人，持單程證來港人士為四萬三千五百人，兩者差距為三萬人，由於本地出生率低，差距日後會繼續拉闊。到了四一年，推算人口有八百四十六萬九千人，當年自然增長會呈負數，減少三萬二千人，相反，持單程證來港人士將會多達五萬四千八百人。



但是，報告對於未來的公共醫療需求，討論僅限於人口老化，而對新移民人口增長對公共醫療服務的需求和影響，並沒有具體而深入的探討與論述，不過報告卻對單程證配額問題有「政治正確」的陳述：「認為持單程證來港的內地居民會爭奪公共資源，香港應主動審批單程證，減少配額甚至取消單程證計劃等……政府完全不認同這些意見，這不但漠視家庭團聚的需要，對新來港人士亦極不公平。」與林鄭昨天答非所問的「回應」如出一轍：滿嘴讕言，陳腔濫調！



醫管局雖然沒有備存新移民求診數據，無法充分掌握其對本港公共醫療需求，不過也有其他數據可供參考。例如從新移民的年齡結構和收入中位數，也可推算出當新移民數目增長，整體年齡在上升，經濟狀況亦較差，自然是使用公營醫療服務的主要用家。



公共醫療問題也要政治正確，每當有人提到檢討單程證審批權，政府總是顧左右而言他，林鄭則板起臉孔教訓人：家庭團聚是人權，為甚麼要反對家庭團聚？為何不能用包容的態度表示歡迎呢？人們不禁要問：這救得了瀕臨崩潰的公共醫療系統嗎？