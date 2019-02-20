今時今日還有沒有醫者父母心？仁心仁術的醫生一定有，但更多的醫生像政客，專門挑起社會對立和矛盾。最近公院人手不足問題再次被推到輿論風口浪尖，醫生們壓力爆煲、做到有氣冇碇抖引起社會關注，然而醫生們不是怪罪港府解決無方、不是要求醫管局徹底改革、不是反思業界抗拒引入海外醫生，反而歸咎於新來港人士，擺明藉中港矛盾增加議價籌碼。



醫管局沒有新移民人士求診人次的統計，只要持有香港居民身份證者，就可付一百八十元看急症。政府數據則顯示，二○一七年新移民佔領取綜援人士的百分之四點八，比起二○○五年的百分之十一點一大幅下降，此數字與一般政客眼中，新移民都是不事生產的「蝗蟲」，有很大落差。



誠然，在資源沒有顯著增加下，人口增長必會造成供應緊張，若說每日一百五十個單程證配額有減少空間，筆者並不反對，但本欄更想說明的是，到公院求診的都是基層病人，他們負擔不起昂貴醫藥費，醫生應一視同仁對待。



沒有人想生病，求生是人性本能，像內地大熱電影《我不是藥神》其中一幕，患癌婆婆哭着求警察不要拘捕男主角，因為沒有他出售廉價仿製藥，病人早就死了。正如這些基層新移民到公院看病是求生的唯一選擇，如果連公院醫生都將他們掃出門外，他們還有甚麼生路？



削減單程證非港府單方面可以決定，既然現實如此，何不從香港可自主解決的方向入手？港府有的是錢，醫界缺的是人手，引入海外醫生就可解燃眉之急。這樣做並不等於為內地庸醫大開方便之門，相反，這是招來世界各地精英，提高本港整體醫療質素，對社會有益無害。連醫委會前主席麥列菲菲都認為此舉有助擴闊從業員眼界，不用塘水滾塘魚，為何醫界偏偏要轉移視線，將矛頭指向最基層的患病新移民？