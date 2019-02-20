粵港澳大灣區規劃綱要出爐，區內四大城市各司其職，有序不亂，如斯機遇，數十年難得，甚至可一不可再。奈何不少以反中亂港為業的傳媒老愛指白為黑，說香港被全方位規劃，自主力將愈縮愈窄。



世界大潮滔滔而至，合則利，分則害，道理昭昭明甚，世界第二大經濟體在全方位規劃中能不忘香港，本是此地之福。菲律賓總統杜特爾特便曾親口說過，如果菲國能併入中國，成為一個省，經濟便騰飛了。澳洲國家大而膽子小，將中資電訊設備商華為拒諸門外，說是擔心訊息被盜云云。華為高層聞訊後淡然一笑，說：「不打緊，整個澳洲市場還不如廣州大。」你若無心我便休，在華為的全球規劃中一筆刪去澳洲，此事輕於鴻毛，別人自以為重於泰山，就由得他繼續活在幻想中去。



澳洲不如廣州，香港也未必強得過深圳多少，港人可別夜郎自大。此地號稱國際城市，很多人卻坐井觀天，滿以為屬「亞洲四小龍」之一，就真可以佔海為王，不受羈勒。我且忠言正告那些自以為是的香港人，慢說香港不是大龍，就算是，強如東海龍王敖廣，若得不到玉皇大帝庇蔭，不接受天庭規劃，恐怕不消幾天整個龍宮便給人挑了。



剛出生的蝦兵蟹將不知天高地厚，或許會以為東海龍宮固若金湯、神聖不可侵犯，實際上單憑龍王之力還抵不過哪吒一鬧，更遑論要應付齊天大聖孫悟空的挑戰。昔日龍宮被毀，定海神針遭強取而去，敖廣還不是要倉皇奔赴凌霄殿，求玉帝賜予援兵？



香港若真「自成一國」肯定生存不了，別以為新加坡可以，我們便可以。新加坡旁邊沒有深圳、澳門，可以一城獨大。香港目前在中央統轄下，與深圳、澳門只是錯位競爭，一旦不受規劃，直接競爭，說不定我們很快便要由海龍王貶作湖龍王，再變成井龍王了。