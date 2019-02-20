香港嘅打工仔其實都幾可悲，一年總有好幾次想準時返工都唔得。日前九巴四廠的電腦派更系統出現故障，要改用人手處理，結果延誤出車時間，部分巴士線大脫班，大批乘客因為九巴及運輸署未及時通報，在不知情下，仍然湧到巴士站候車，多處巴士站出現人龍，屯門轉車站一度有逾千人候車。



香港號稱國際城市，然而返工一族經常因為「冇車搭」而痛苦不堪，去年港鐵早上四線齊「冧檔」，列車服務嚴重受阻近六小時。港鐵向政府提交的報告指主因出於「兩不知」，一是不知兩個信號系統的供應商在數據達至上限數值時，重置方式有別，一為自動而另一為手動；二是不知兩個系統不協調令信號不穩可致事故的嚴重性。



無獨有偶，上次港鐵四線齊「冧檔」，今趟九巴則四廠齊「壞腦」；上次列車服務延阻六小時，今趟九巴隱瞞六小時才公布：電腦派更故障發生於凌晨三點多，但九巴及運輸署至早上九時最混亂時段，一直沒有發出任何預警或公告，直至傳媒查詢，九巴才在早上九時承認「出事」，死死氣向公眾道歉。



阿哥，如果你哋早啲公告有關「壞腦」或將導致巴士脫班，咁返工市民大可以「變招」改乘其他交通工具，又或者運輸署嘅「香港出行易」及時彈出有關通報，相信不至於令大批乘客逼爆車站幾個小時！事後運房局局長陳帆就話「非常關注」，將約見九巴跟進；而九巴就話會檢討現有通報機制並會嚴肅跟進。



事實上，九巴近期更新「交通運作管理系統」，話就話「以提升車務管理」，然而未見其利先見其弊，日前已是三個月內第二宗「壞腦」事故。不過，九巴得了教訓，學到政府高官嗰招「嚴肅跟進」，但願九巴「嚴肅跟進」之後，唔會再出現「車長呆等車揸，乘客逼爆返工」嘅場面。生為打工仔已經夠苦，何堪再受呢啲人為折磨！