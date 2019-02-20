近日，有大學民主牆張貼大字報，要求「比番支飲管我啊！」事緣大學飯堂為響應環保團體「走塑」的呼籲，停止向食客派發飲管，想不到竟有學生強烈反彈，實在令人摸不着頭腦。



記得去年曾有新聞報道指，香港可持續校園聯盟發起「八大走飲管」運動。八間公立大學承諾制訂長遠政策方案，逐步減少使用即棄飲管，是值得支持的做法，亦是環保意識走入校園的重要一步。怎料，在大學飯堂決定停發飲管後，竟然有學生公然責難相關做法，更揚言若然校方堅持原有計劃，就會自行購買飲管派發予同學使用。此番言論一出，很難相信是出自大學生的口中，不得不令人對此表達憂慮。



環境保護是全球關注的議題，不同領域的專家也不斷在發出警告。去年年中，香港經歷一場旱災，水塘乾涸見底，之後又連續數月暴雨，更有超強颱風「山竹」橫掃全城。雖然不知道如此極端天氣是否與全球變暖有直接關係，但可見作為地球一員的香港，環保議題是不能置身事外。



遠在世界另一邊的歐洲，比利時、英國、瑞典等國家的中學和大學生，發起「為氣候行動罷課」（School Strike 4 Climate Action），要求各國領導者採取實質行動對抗全球暖化。世間萬事有時的確可以如此諷刺，地球的一邊有學生在發起大規模的環保行動，但另一邊卻有學生為着一支免費的飲管，與學校展開爭論。當然，我不是在鼓勵大家為環保要做到罷課的程度，但希望大家能分辨是非，堅持正確的事情。



的確，只是個別同學在發起爭論，不能一概而論認定所有學生均是如此。不過，近年在學生群體當中，有着一股為爭論而爭論的不良風氣，美其名在彰顯言論自由的可貴，但實質無益於社會的進步。爭論本應是為着弄清是非，要有一種甘於折服真理或事實的精神。再看回「走飲管」一事上，大學飯堂只是不主動派發飲管，如有需要者亦可向職員索取。如此一來，該爭論就顯得更加無謂，亦可能是肇事者未有掌握情況，而進行一次沒有價值的無的放矢。



《四書》有云，「大學之道，在明明德」，而明德始於「格物」。如果說研究生學位是為發掘知識、找尋各門學科的新理論，那麼本科學位就應是學習如何掌握知識、分辨事實的真偽。有在大學工作的朋友跟我說，本科生最重要的工作，不論哪一門學科也好，就是訓練獨立思維和學習能力。許多學科知識在投身社會後未必直接有用，但思維邏輯肯定是終生受用。



也許，社會上有人指，現在大學生數目比以往多，水平一定不如以前。對於此種論調，我是不能苟同，因為大學學位普及化，不應是將大學生水平拉低，反而是在提升社會的整體水準。不論如何，也希望現時在讀的大學生，要認清自己是在接受高等教育的「知識分子」。正如卡通人物蜘蛛俠的名句「能力愈大，責任愈大」，不要輕看自己在社會中的影響力，繼而隨意拋出一些無謂失實的論調。