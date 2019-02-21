世界視線：桑德斯重新披掛　民主黨戰況激烈

二○一六年角逐美國民主黨總統候選人的參議員桑德斯，日前正式宣布參選二○年大選。儘管有知情人士透露，桑德斯在宣布參選後僅十小時便籌得三百三十萬美元，風頭一時無兩，但今屆初選形勢跟一六年大不一樣，桑氏想脫穎而出並不容易。



二○年的民主黨初選局勢恰恰像四年前的共和黨般群雄並起，除了桑德斯，迄今已有多人宣布有意參選，加上還未決定的前副總統拜登、富商彭博等重量級選手，有媒體統計，「可能人選」超過二十人。當然，桑德斯的優勢是顯而易見的。首先是經歷一六年的失敗後，桑氏人氣不墜，支持他的義工組織、以桑氏同名著作命名的「我們的革命」，直至去年底中期選舉仍然相當活躍；其十小時籌款三百多萬美元的戰績（大多數是小額捐款），足見其號召力之強。



問題是，桑德斯一六年初選挺身而出，挑戰當時被視為「躺着也能勝選」的希拉妮，頗有幾分大衞挑戰巨人歌利亞意味，正正因「悲情」、「弱勢」的形象，為他贏得不少同情分。如今的桑氏雖不至於像當年的希拉妮那樣，成為眾矢之的，卻是不折不扣的選舉老手，必須實打實地以自己的政見取信選民。



而這正是桑德斯選情的最大隱憂。他當年出面挑戰希拉妮，就是因為不希望左翼政見在總統選舉中缺席，其後桑氏公開以「社會主義者」自居，更如在政壇投下一顆重磅炸彈。然而政治一天都嫌太長，時至今日，左翼思想已非桑德斯「獨家代理」，恰恰相反，現時所謂「綠色新政」在民主黨蔚為風潮，包括要求美國十年內全面使用再生能源、最高所得稅調高至百分之七十等極端主張，令桑德斯顯得「中間偏左」。另一方面，桑氏的傳統左翼學院派觀點，即分析問題傾向以階級角度分析，卻往往淡化種族衝突，對少數族裔稍欠吸引力，也是桑德斯的短板。



民主黨總統提名鹿死誰手，言之尚早，但要打垮特朗普，和稀泥溫吞水的政客肯定不行。二○年大選，很可能是一場「極端對極端」的廝殺。