正論：毒品案似減實增　掃黑惡務必除根

統計數字有時會騙人，港府向立法會提交的掃毒戰報正是如此。執法部門去年破獲的嚴重毒品案件較前年減少逾半成，檢獲毒品總量減少一成六，看似成績不錯，但實際上，多種嚴重毒品的檢獲數量去年不減反增，有的更激增逾兩倍，令人咋舌，只是因為大麻的檢獲量顯著下跌，這才造成整體毒品案及檢獲量「雙雙下跌」的假象。



東網翻查資料發現，若將毒品分類計算，去年檢獲的可卡因及冰毒數量分別增加一點七及一點五倍，海洛英及Ｋ仔的增幅分別逾五成及四成，而忘我類毒品增幅超兩倍，更是驚人。惟有軟性毒品大麻的檢獲量銳減近六成，因此拖低了整體毒品案數字。也就是說，不計大麻，毒品檢獲量增加；計入大麻，毒品檢獲量減少。都說魔鬼在細節中，就港府的掃毒成績看，魔鬼在「大麻」這個細節中。巧言令色鮮矣仁，港府將大麻及其他毒品一起統計，製造整體毒品問題有所緩解的表象，旨在粉飾太平，自我邀功，欺騙民意。



誠然，自警方更換管理層後，掃毒除惡相對比往年積極，而這主要與中央的重視及壓力有關。內地年前展開「掃黑除惡」專項行動，強調「全國一盤棋」，首次將香港及澳門這兩個特區囊括其中，就是「不留死角」。公安部部長趙克志曾特別南下與香港僅一河之隔的深圳督師，意味深長，而公安部禁毒局官員更直截了當地指出，內地毒品問題死灰復燃，與香港毒梟有密不可分的關係，公安部希望與香港展開司法合作，堵塞香港毒梟利用不同司法體系逃避追捕的漏洞。公安部還明言，不希望香港成為毒販避風港。



公安部不希望香港成為「毒販避風港」，道出中央對港府掃毒不力的不滿。不比不知道，內地掃黑除惡行動為期三年，黑社會及保護傘一起打，而香港「雷霆行動」僅三個月就鳴金收兵，被捕的亦都是小角色，沒有一條大魚落網。更令人無法接受的是，泰國大毒梟、「上海仔」郭永鴻竟然在被起訴之前獲警方通風報信，成功潛逃，至今流竄東南亞一帶遙控指揮其毒品王國，繼續禍國殃民，本港去年破獲的毒品大案多與上海仔集團有關。



打蛇七寸，斬草除根。對港府而言，除了加強破獲毒品交易，更要順藤摸瓜，打掉其幕後主腦，在這方面，港府最近建議修訂逃犯引渡條例，以個案方式與不同司法區展開移交逃犯合作，可謂走出了正確的第一步。但不可不知，任何罪惡活動都離不開保護傘，港府必須勇於「刀刃向內」，以當年麥理浩成立廉政公署的勇氣，嚴肅清除執法及司法部門的敗類，只有標本兼治，才能還市民一個乾淨的香港，還青少年一個安全的成長環境。



事實上，不管全球各地價值觀如何紛繁，向毒品宣戰則是有志一同。針對墨西哥大毒梟的「世紀審判」已在美國紐約上演，香港大毒梟何時被繩之以法，人們拭目以待。