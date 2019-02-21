神州觀察：華為技術有市場　霸凌手段難奏效

得5G者得天下，得不到就毀了它。美國不甘心華為在5G技術上先行一步，不僅羅織罪名對華為妖魔化，更威脅及利誘西方盟友一齊封殺華為，惟聯盟並非鐵板一塊，一些國家近期接連顯現出願與華為合作之意，可見在現實利益面前，霸凌手段再難奏效。



繼英國、新西蘭之後，德國日前亦口風鬆動，表示有可能容許華為參與該國的5G網絡建設，據指德國政府內部對此已初步達成共識，並可能為此修改法例，加強保安措施來容納華為。也有消息說，德國網絡安全機構近期的調查並未發現華為設備存在竊密風險，這與美國的指控可謂大相逕庭。



作為美國在歐洲的重要盟友之一，德國政府未能槍口一致封殺華為，此舉無疑會令美國感到失望，然而不聽話的又豈止德國，就連「五眼聯盟」成員的英國及新西蘭亦公然與美國唱反調，加拿大正在搖擺中。此外，歐洲多家電訊商也發出反對抵制華為的聲音，可見美國的冷戰思維、零和博弈手段已愈來愈缺少市場，單邊主義行徑更令一些盟友及合作夥伴利益受損，於是不得不尋求與其他國家的合作。



美國政府近期四出游說，以國家安全為由拉攏盟友共同抵制華為5G技術，甚至威脅說，任何使用華為及其他中國設備的西方國家，將受到反制報復，擺出一副蠻橫無理、玉石俱焚的架勢，毫無風度可言。美國嚴重失態的背後，反映其對華為的嫉妒和害怕，華為的崛起已然挑戰到美國的科技霸主地位，令其如芒在背，自己達不到的，也不想別人成功。



國際社會公認華為的5G網絡通訊技術比同行業至少領先一年到一年半以上，更關鍵的是，華為已發展成一家從晶片到基站再到傳輸及終端設備的全產業鏈5G供應商，在全球擁有廣泛市場份額，即使美國及其盟友聯手狙擊亦不足懼。華為輪值董事長徐直軍更直截了當地說，澳洲市場還不如廣州大，新西蘭還不如他的老家湖南益陽大，華為不追求將產品賣到全球各地，「少幾個國家也無所謂」。



一個不爭的事實就是，華為如今已形成完備的供應鏈及製造鏈，與全球市場深度融合，並提供價廉物美的產品服務，美國以政治手段打壓華為，並欲將盟友綑綁在一起，而自身又無法提供相關技術，勢必令跟隨者落後於科技進步，及無奈選擇價格更高的服務。至於盟友們所受的損失，也得不到美國補償，這樣的冤大頭，試問又有幾人願意當？



歸根究柢，美國指摘華為存在間諜行為，不僅「莫須有」，更是賊喊捉賊，稜鏡門醜聞早已令西方盟友重新審視美國，在華為問題上，歐洲明顯想走自己的路。