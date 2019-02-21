功夫茶：霸海牟利人皆見　偏偏官僚鬼揞眼

都話香港遍地黃金，唔止南亞假難民食過翻尋味，地頭蟲亦唔輸蝕。呢嗱，呢一年幾以來，本報鍥而不捨連環踢爆船廠違反租約用途牟利亂象，即係將維修船隻嘅船排改為遊艇泊位出租，無本生利鐵證如山。不過你咪理，官老爺一句睇唔到，咁又過咗骨。



船廠霸海牟利嘅亂象都唔係今日嘅事咯，仲要搞到遍地開花，鴨脷洲、西貢、大埔多區隨處可見，船廠每年利潤少則百幾萬、多則過千萬，和味過和味龍。有立法會議員睇唔過眼，去信發展局要求解釋，結果唔問猶自可，一問把幾火。發展局話喎，地政總署喺事件被本報踢爆後，曾四度聯同海事處到鴨脷洲海旁道進行突擊檢查及實地視察，但十六幅用地中，有九間船廠並無證據確定違反租約用途限制，其餘七間船廠則「仍在整理調查結果」。即係話，當局花一年時間乜都查唔到，遑論懲罰。



喂，船廠違規霸海牟利亂象有眼皆見，本報記者放蛇採訪，要圖有圖，要片有片，證據多多，因乜解究地政及海事兩大衙門乜都睇唔到㗎？唔通真係有眼無珠？原來地政總署所謂嘅調查，唔係走馬觀花，就係去信涉事十六間船廠租戶，問人哋有冇違規喎，仲溫馨提示租用人如涉及違規就要糾正。大佬呀，正如做賊嘅不會自認偷竊，做官嘅不會自認無能，邊有奸商會自認不法㗎？地政官僚咁樣調查，冇可能搵到乜嘢證據，直頭放水畀對方啫！



果不其然，大部分涉事船廠梗係話自己冇違規，餘下小部分船廠就因為「資料太多」而未有調查結果，當局咁就收貨，仲有冇離譜啲吖。正如有人話齋，官老爺唔係放蛇，而係打草驚蛇，租用人有所防範，點會咁容易畀你斷正吖。過咗海就係神仙，睇嚟不法商家又可以印印腳等收租咯。



話時話，香港有錢佬愈來愈多，遊艇增長至近萬艘，但泊位數量並無增加，搞到避風塘、遊艇會泊位長期爆滿。所謂殺頭生意有人做，賠本生意冇人做，泊位供不應求咯喎，不法商人鋌而走險就係咁解。正如有人話齋，港府與其對船廠違規視若無睹，倒不如認真檢視遊艇泊位不足嘅問題，再講吖，今時今日土地問題積重難返，無殼蝸牛望樓興嘆，當局收番違規船廠用地另作發展都好吖。



一句到尾，官老爺對眼皮底下咁多不法事情居然睇唔到，到底真係鬼揞眼吖，定係背後涉及官商勾結、貪污腐敗？唔該廉政公署唔好再作壁上觀。家陣香港禮崩樂壞，連千億基建都淪為豆腐渣，甚至連律政司都充當反中亂港集團嘅保護傘，你話仲有乜嘢係冇可能發生㗎？