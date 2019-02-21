美國在政治上不可信、不可靠。美國支持極端主義組織已成為公開的事實，美國軍方也不諱言。侵略伊拉克的種種謊言，在美國也拍成電影公映，與尼克遜的「水門事件」、列根的「伊朗門事件」，都凸顯出美國總統本身便帶頭違法行事。



總統特朗普上任之後，每天都在說謊，引用錯誤的事實，不是因為他和他身邊的官員無知、愚蠢，而是源自美國民主制度下對總統不能制約守規的傳統。特朗普與尼克遜、列根、小布殊的分別，只是他更加厚顏無恥。



美國的經濟競爭力已經大大衰落，維持現時的霸權和美國國內的生活水平，靠的是印刷鈔票的龐氏騙局。美元沒有任何抵押，只是紙一張，外人迷信美國，或被美國強迫迷信美元。假如有一天，國際上再沒有人相信美元，美元便一錢不值。歷史上蒙古帝國也是發行紙幣，但元朝崩潰，紙幣便成為廢紙。美國並不比蒙古帝國強盛，但是特朗普極右政權在金融方面卻蠻橫無理。



例如，德國要檢查存在美國聯儲局的黃金，美國拒絕，明顯地是不顧金融信用，不尊重德國政府對這些黃金的擁有權。對盟友德國可以這樣，對其他國家可以更不講理。



美國可以用政治理由制裁別國企業、個人，凍結乃至充公他們在美國的資產，最近把委內瑞拉主權國家的在美資產和儲備，交給委國自我宣稱是「總統」的人來使用，變成了美國政府可以用政治標準來決定外國在美資產的所有權、使用權。



於是，中美交惡的話，美國會否把中國在美存放的黃金儲備、投資美國證券以至其他資產凍結、充公？甚至不承認中國共產黨的政權，把中國資產移交給美國支持的中國漢奸？



美國濫用國內司法權，用政治因素否定國際法、別國的主權以至私有資產的所有權，這便是從根本上顛覆法治和國際法、國際關係，比起殖民主義時代的治外法權、炮艦外交更為惡劣。



或許美國是狗急跳牆。美國國債是沒法付清的，美國代外國存儲的黃金可能早已賣掉，拿不出黃金來交還，美元的價值只能靠霸權和戰爭來支撐。不搶掠別人，美國必然衰落，甚或崩潰。這個國家和它的政權，可以靠甚麼來支撐呢？



上帝要其滅亡，必先使其瘋狂。美國在特朗普極右政權上台後，正是自以為聰明絕頂，實質是瘋狂幼稚的表現。美國社會是否會坐視滅亡而不尋求自救、把特朗普及其政府拉下台來？假如真的這樣發展，是世界之福、中國之福，也是美國之福。