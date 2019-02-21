冷戰之時，兩大營壘的意識形態鬥爭十分尖銳激烈，雙方都擺明車馬，大打出手。為甚麼意識形態之爭會這麼水火不容、你死我活呢？皆因此乃世界觀之爭。



毛皇帝說過，資產階級要按照自己的世界觀改造世界，無產階級也要按照自己的世界觀改造世界。就「改造世界」而言，資產階級的世界觀就是要用資本主義打倒社會主義，無產階級的世界觀就是要用社會主義打倒資本主義。在兩大陣營層面，意識形態之爭成為國家命運和外交戰略之爭，成為政治、經濟、軍事、文化、國際關係上的全面對抗。



然而，雙方都掌握了核武器後，都知道了「對抗到底」只有同歸於盡，死路一條，於是有了「和平共處」的外交策略，但互不信任，爭鬥依舊，一邊「和平共處」，一邊「軍備競賽」，意識形態還是鬥得不亦樂乎，誰都沒有放棄用自己的世界觀改造世界，成為國家制度上的終極勝利者。這方面，美國和西方贏了一大回合，鬥倒了蘇聯陣營。



這時的中國正推行改革開放不久，總結文革經驗教訓：「貧窮不是社會主義」，不發展經濟、不實現四個現代化，社會主義就堅持不下去，更遑論戰勝資本主義。那時的中國瀰漫着「三信危機」，對社會主義失去信念和信心。大焉者想全面拜倒和學習老美西方，甚至公然鼓吹「只有資本主義才能救中國」。小焉者則認為不要再搞「社資之爭」，而是要發展經濟，活市場、引外資、行開放，這些都不是資本主義的專利，社會主義也可以「拿來使用」。為此就不能再搞甚麼意識形態之爭，對內、對外皆如此，更不要再宣揚用無產階級世界觀改造世界。



對於中國這樣的改變，老美和西方是非常樂見的，並積極「鼓勵」、「介入」，一方面可大撈實惠好處，一方面可用更巧妙、多樣化的方式向中國輸入他們的世界觀，他們從來沒有放鬆用自己的意識形態打垮中國。直到今次老美對華貿易戰，他們的意識形態叫囂又和新冷戰相呼應，殺氣騰騰；而中國則仍掛免戰牌，只在貿易方面相周旋。