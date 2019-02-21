古人說：「妖由人興也，人無釁焉，妖不自作。」道理很簡單，如果沒有嫌隙可乘，妖孽就不可能作怪。香港烏煙瘴氣，亂象叢生，歸根究柢就是因為法治不彰，港府徇私枉法，充當妖孽保護傘，香港豈能不亂。



違法佔領行動落幕四年多，至今沒有一位搞手受到法律懲罰，固然不可思議，而在此之前發生的「佔中預演」甚至零檢控，更是令人瞠目結舌。當時警方拘捕了五百多人，並迅速完成調查及向律政司提交報告，尋求檢控指示，詎料被束之高閣，無聲無息。正如有人指出，如果律政司當年依法辦事，積極跟進案件，或能對佔中搞手及參與者起阻嚇作用，未必會出現歷時七十九日的違法佔領行動，亦未必會發生旺角暴亂。



這正是人們所說的「破窗效應」。當局放任肆意破壞法治的行為，勢必誘使其他人模仿犯罪甚至變本加厲。佔領之亂不正是如此嗎？它對香港帶來的最大破壞不是損害經濟擾亂民生，也不是破壞秩序撕裂社會，而是摧毀法治顛倒是非。無論是旺角暴亂，還是立法會宣誓鬧劇，或者是港獨思潮氾濫，都是佔領之亂的延續，都是當局徇私枉法埋下的禍根。



法律本是為了懲惡揚善，維護社會公義，但在香港，法律儼然成為反中亂港勢力的保護傘，以及打壓異己的政治工具。可以見到，退休警司朱經緯及七名警察因為在佔領期間執法而換來牢獄之災，三名反佔中義士因擲豬雜而被速告速判速監，連四名抗議港獨分子勾結台獨的愛國人士也被判刑；相反，數十名佔中搞手至今依然逍遙法外，最大金主及幕後黑手漢奸黎更是毫髮無損，其政治黑金案一筆勾銷，涉嫌刑恐東方記者案也石沉大海，如果說當局不是刻意包庇，三歲小孩也不信。



香港回歸將近二十二年了，司法大權依然牢牢掌握在洋人及其代理人手上，以致「反中亂港免刑責，愛國愛港受打壓」，這不是很可悲嗎？