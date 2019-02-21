正當美國喋喋不休於「華為威脅論」，要求盟友全力提防之際，英國公開唱反調，強調華為的「安全風險可控」。第一張骨牌既然倒下，必然帶來連鎖效應，美國苦心經營的全球抵制華為同盟原來是四面透風。



果不其然，英國的舉動為其他國家帶來對美國「說不」的勇氣。德國表示沒有發現任何華為充當中國間諜的證據，不會排除華為參與其5G網絡建設。意大利政府更不把所謂華為威脅當一回事，輕描淡寫的說，華為只是二十五家設備供應商之一。如此一來，早前美國國務卿蓬佩奧及副總統彭斯的歐洲之行是白跑了一趟，目前除了渴求美國保護、抗衡俄羅斯的波蘭明確表示跟隨美國外，其他歐洲國家都在以「評估」華為安全風險為由，對美國敷衍了事。



來說是非者，正是是非人。利用高科技偷窺全球、大搞間諜活動的不是別人，正是美國。美國走佬特工斯諾登早已證實，德國總理默克爾的電話遭美國竊聽，中國亦是受害者之一，美國駐香港領事館設有大量監聽設備。一言以蔽之，美國指摘華為充當間諜根本就是賊喊捉賊。



另一方面，華為為打消各方的疑慮，作出許多努力，包括邀請當地政府視察其設備及工廠，在英國建立實驗室，證明自己的設備是安全的，並承諾進一步改善其設備，用誠意來打動用家。最重要的是，歐洲必須掂量對華為關上大門將意味着甚麼，歐洲拒絕華為，勢必招來中國報復，失去世界上最大亦是最具潛力的市場，最終得益的是美國，歐洲才不會那麼傻。



還是那句話，天下熙熙，皆為利來。在這方面父子都冇面畀，何況是所謂盟友。當年美國全方位打壓封殺中國主催的亞投行，結果又是英國第一個走出來唱反調，其他歐洲國家相繼加入，連一度緊跟美國拒絕加入的日本最終也轉軚。類似一幕如今正在重演。