蔡英文日前宣布參加明年的總統選舉，爭取連任，昨日更以「民調是死的，人心是活的」來回應目前於總統選舉民調落後，她說，二○○八年她做民進黨主席時，很多人說民進黨恐怕二十年內都站不起來，二○一六年她當總統時，很多人恐怕經濟成長率「保一」很困難，「但我們都一關一關克服」。



民進黨在去年底九合一地方選舉遭逢建黨以來的最大的挫敗，蔡英文辭去黨主席並改組內閣，儘管有獨派大老聯署逼宮，要她「退位讓賢」，但由於仍然牢牢掌握黨和政權機器，她將可獲得黨內提名，參加明年的大選爭取連任，應無懸念。台灣各大媒體年初到現在有關總統選舉的民調，包括預設一個以上對手的「對比民調」，蔡英文都是大幅落後於韓國瑜、柯文哲和朱立倫等人。然而，作為現任總統，既然宣布爭取連任，當然不能示弱。「民調是死的，人心是活的」，又或者「民意如流水」，這種文青式語言出自蔡英文口中，相信也是「恰如其分」的。



蔡英文回應民調大幅落後所講的話，也不完全是「精神勝利法」，自從她高調反擊習近平的「九二共識，一國兩制」促統講話後，民望急升，網絡聲量提高；躊躇滿志，於是便繼續大打統獨牌。但她顯然不知道為甚麼會在民調大幅落後，那就是「討厭民進黨」仍是「台灣最大黨」。施政無能，經濟低迷，民生困苦，去年底選後至今，蔡英文領導的民進黨政府不但沒有痛切反省，幡然悔禍，然後厲行改革，黨政高層的言行，不是表現追逐權力，便是批鬥潛在的對手，所作所為都是為了選舉，保住政權。



台灣二○二○年大選攸關政權賡續，不但朝野兩大黨秣馬厲兵，即將展開提名作業，代表第三勢力的「白色力量」，台北市長柯文哲也在蠢蠢欲動；更加不可忽視的是，在去年九合一選舉「一人救一黨」的高雄市長韓國瑜，也有不少國民黨中生代和基層要拱他選總統，選情激烈，可以預見。韓國瑜會不會被國民黨徵召參選總統，黃袍加身，要看國民黨主席吳敦義和已公開宣布參選的王金平、朱立倫三人，能否在黨內提名機制達成共識，以及未來總統民調走向。



近日媒體、網絡不斷炒作拱韓選總統，韓國瑜似乎不為所動。不過，韓國瑜最近批判蔡英文：「全面執政卻不敢推動台獨，又不要中華民國、不承認九二共識，甚麼都不要，到底要把國家帶去哪裏？原來蔡英文是只要權力！」蔡英文當然無法回答韓國瑜提出的考卷，卻以總統之尊，乃至傾府院之力，全面打擊這位地方行政首長，不就是把他視為總統選舉對手嗎？如果韓國瑜被迫出山，民進黨恐怕會丟了江山！