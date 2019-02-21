西方民主社會亂了套，亂得全無章法，不近情理，堂堂第一強國的領袖，處事手法大抵連一個小學教師也不如。



如果你是教師，擔心班中一個同學可能會偷竊，那該怎辦？你可以在班內公開宣布某某同學具有當小偷的潛質，然後呼籲同學們一起抵制他嗎？不可以的，所謂「君子有所為，有所不為」，人與人之間相處有一套約定俗成的規則，彼此要有基本的尊重，不能單憑臆想就將他人入罪，甚至明知對方犯錯，在沒有足夠證據之前，也不能憑空指摘。朋友與朋友之間的相處如是，老師與學生之間如是，作為國家領袖更該如是。



美國懷疑中資電訊企業華為搜集別國情報，提供給中國政府，華盛頓雖然如是說，卻從來沒公開過任何證據，只憑主觀判斷就力主禁止華為競投美國的5G網絡。這情況就好像班主任覺得某同學「賊眉賊眼」，便徑直禁止該生參加學校宿營，說他在旅途中有機會偷竊同學財物云云。



讀者諸君，你認為這世界會有如此荒謬的教育工作者嗎？說實話，筆者半輩子的求學、教學生涯中都沒有碰過這樣的人，偏生美國領導層卻正在行此荒謬之事，所以我才說西方世界像是亂了套，亂得讓我完全陌生。



美國不但本身抵制華為，還馬不停蹄、喋喋不休，用盡各種方式，既懇求又威脅，要盟友們一起禁用華為。如果套在上述比喻中，那班主任非但自己對某學生有偏見，還在校內游說其他老師一起去排斥、抵制該學生。



如果學校當真出現這樣一個「神經質」老師，受害的學生其實可以告上法庭，老師在沒有真憑實據下如此誣衊同學，犯的就是誹謗罪。如今據說華為也打算在某些國家興訟，不過，西方法庭看似公正，實質上卻未必，相信華為大多會落得個有冤無路訴的下場。今日的西方，早已不再文明。