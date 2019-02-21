內地自去年八月在遼寧瀋陽市爆發首宗非洲豬瘟後，由東北三省迅速遠傳數千公里至福建、廣東一帶，速度之快，令人擔憂善後處理及疫情報告是否做妥。如今看來，內地衞生部門顯然監管不力，否則何以豬瘟愈爆愈勁？



河南鄭州急凍食品公司「三全食品」旗下的「三全灌湯水餃」，早前驗出非洲豬瘟病毒，網上盛傳有十一個廠家生產的四十批次豬肉類產品，包括各類香腸、煙肉、餃子等，近日被揭發含有非洲豬瘟病毒，令全國民眾對「豬瘟肉」如何流入食物鏈的質疑不斷發酵。實情是，除了三全，其他涉嫌使用「豬瘟肉」的多個廠商都選擇低調處理，而官媒亦「臭屎密冚」，引述專家強調豬瘟不會傳人，對人沒有任何害處，高溫煮熟可殺死病毒，網民則紛紛調侃：「那就請專家吃了吧！」



內地食品安全搞極都係唔安全，舉國「互相投毒」不斷發生，難道正如魯迅所說，其實，中國人是並非「沒有自知」之明的，缺點只在有些人安於「自欺」，由此並想「欺人」。監管食物的部門把關不力早已為國人詬病，而急凍食品行業的企業「自檢制度」根本形同虛設，鋌而走險非法販賣病死豬肉、把病豬肉製成飼料的缺口，看來亦沒有完全被堵塞。非洲豬瘟爆發至今半年，疫情不但沒有受控，且愈爆愈多食品商生產的食物含「豬瘟肉」，明顯在監控上出現漏洞。



事實上，作為內地大型急凍食品企業，三全食品並非首次被發現有問題，資料顯示，一一年十一月，廣州、南京工商局相繼抽驗發現，三全部分產品微生物含量超標，多款急凍食品被驗出有金黃葡萄球菌；之後三全並沒有吸取教訓，因「魚豆腐發霉」、「湯圓發霉」屢遭消費者投訴，更爆出肉糉檢測菌落總數和大腸菌超標。老朽不禁納悶，這樣的一間企業何以仍能生存？原來在中國，「自欺」確實可以「欺人」！