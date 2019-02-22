正論：過冷河私相授受　律政司無法無天

法之不行，自上犯之！香港禮崩樂壞，法治蕩然，除了反對派的「違法達義」謬種流傳，更因為港府帶頭有法不依，視制度如無物，律政司為即將離職的副刑事檢控專員度身訂造新職務，破壞「過冷河」制度，就是律政司淪為「亂政司」的又一鐵證。



現任律政司副刑事檢控專員許紹鼎早前請辭，最快下月離職，將轉為私人執業。按規定，他必須度過半年「冷河期」才能重投私人市場，期間不得從事任何受薪工作。但令人側目的是，律政司以需要培訓初入職檢控官出庭打官司「戰術」為藉口，向他提供一份剛好半年的顧問合約，讓他能坐擁「有薪冷河期」，與半年後的私人執業無縫交接。如此一來，公務員轉投私人市場必須「過冷河」的制度就變成子虛烏有，難怪消息曝光引起輿論炮轟。



官員離職或退休後轉投私人市場必須「過冷河」，旨在避免利益衝突，維護公務員形象，官員級別愈高，掌握政府機密愈多，冷河期愈長，這是港英留下來的傳統，說是「五十年不變」之一部分亦不為過。堂堂律政司居然巧立名目，私相授受，變相廢掉「冷河期」，食相難看事小，破壞制度事大。



事實上，即使律政司解釋「顧問」不再是「官」，但顧問身份一樣可以接觸到高層機密，難免有瓜田李下之嫌。值得一提的是，與許紹鼎同一職級、有「好打得」之稱的律政司女將黎婉姬月底退休，但她拒絕重聘為「高級檢控官」，「以向各級法院的檢控官傳授打官司經驗」，而是決定度過六個月冷河期後再加盟私人機構。這就足以說明過冷河期間被「翻閹」具有高度敏感性，律政司炮製「有薪冷河期」明顯破壞制度。



可悲的是，遵守制度的人買少見少，破壞制度的亂象愈來愈多。近年來，官員轉到私人市場搵真銀已成常態，名義上需要港府審批，實際上是官官相護，大搞黑箱作業，致使「過冷河」漸漸變質變味。譬如前特首曾蔭權爵士的愛將、運房局前常秘栢志高退休後不到半年，就被時任政務司司長林鄭月娥領導的西九文化中心聘為營運總裁，打破高級公務員三年冷河期的慣例。但怎麼說都好，栢志高好歹也過了約半年的冷河期，新職則是公營機構，與私人市場不可同日而語，像律政司這般變相廢掉「冷河期」者可謂絕無僅有。先例一開，後患無窮，既然過冷河都可以完全棄之不顧，還有甚麼不可以破壞，甚麼無法無天的事做不出呢？



上樑不正下樑歪，律政司之膽大妄為並非偶然。律政司司長鄭若驊本人就知法犯法，不僅捲入僭建醜聞，最終更大搞自我特赦，而其「放生黎智英、不告梁振英」，更使得法治核心價值淪為偏心價值、黑心價值。紀綱一廢，何事不生，一國兩制變形走樣，港人治港荒腔走板，整個社會烏煙瘴氣，也就是理之固然。



