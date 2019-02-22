神州觀察：中華瑰寶沾銅臭　藝術淪為名利場

萬般皆下品，惟有做官高，不僅官場如是，藝術界也如此！內地藝術家熱衷於擠進各種半官方的行業協會兼職，利用協會職權謀利，即使作品低劣也能魚躍龍門，身價倍增。



不久前中國美術家協會大換屆，竟然引發了書畫收藏市場上的巨大波動。前任主席、副主席等的書畫作品市場價格瞬間腰斬，甚至跌至原價的四分之一，比股票跌得還慘，其中前主席曾賣出五千萬的國畫，降至五百萬都賣不出；而新任美協領導的書畫價格則迅速攀升，從協會理事、副主席到主席，官大一級，價高一等，導致各地美協、書協換屆時你爭我奪、烏煙瘴氣。



上述現象折射出內地腐敗無處不在，藝術界也非淨土，藝術家追逐權力、追逐金錢的現象日益嚴重，一些想暴富的畫家書法家不惜重金花錢買官，如能在官方書協、美協謀得一官半職，個個都是「大師」，作品身價必然大漲。有藝評家曾指，一些美協官員年收入幾千萬甚至上億，他們是各地的美協主席、畫院院長們，他們的畫不上畫廊也不拍賣，都是別人提着現金到家中直接交易。



眾所周知，內地畫家要想立足圈子，必須先成為美協會員，而欲成為會員就必須攀附美協官員，導致藝術界不看作品看背景，各類腐敗叢生。而書法界比美協更是有過之而無不及，不懂書法的人也能進入書協，只要有官職，作品就非常好賣，寫字就是印錢，業界早已見怪不怪。



事實上，除了書畫家想在美協、書協當官外，內地官員和富豪也喜歡附庸風雅，在藝術官場兼任頭銜，誰的官職大，誰的財富多，誰就當領導職務，而不是看書法作品。早前統計顯示，全國各省區市書法家協會中，有至少六十六個名譽主席、主席、副主席為官員或退休官員擔任，陝西省書法家協會曾經主席、副主席多達六十四人，多數是官員、企業家。



由官員把持協會，腐敗也隨之而來，不少人混入藝術家行列，以低劣作品欺世盜名。另一方面，官員利用協會權力中飽私囊的藝術腐敗頻現，導致藝術品市場畸形發展。例如被處決的江西省原副省長、中國書協理事胡長清曾公開賣字，而因受賄被判處死緩的廣東省政協原主席陳紹基，也曾是廣東書協主席。中國書法家協會曾一次性開除或者中止十多名涉貪官員的會籍。



顯然，藝術腐敗不僅令中國藝術界數十年來難有大師和名家，原本靜雅淡泊的美術協會、書法協會，也變成了紅塵滾滾的名利場。所謂的書法家，畫家，個個眼中只有錢，並不在乎藝術成就，只在意作品價值。書法國畫是最富中華氣韻的文化瑰寶，卻無處不沾滿銅臭，不能不說是中國藝術界的悲哀！



