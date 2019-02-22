功夫茶：交通津貼算死草　擾民不斷官冇腦

港府出名係鐵公雞，一毛不拔，不過若然以為呢個政府淨係識刻薄市民，咁就大錯特錯嘞。事關刻薄寡恩呢家嘢，港府絕對「一視同仁」，連公務員都不能幸免，被玩到殘一殘。



係咁嘅，上月實施嘅「公共交通費用補貼計劃」，本來算係港府少有嘅德政，用八達通嘟一嘟就有錢收，幾方便㗎，可惜吖，官老爺思慮不周呢鋪癮點戒都戒唔甩，德政又變成擾民惡政，公務員首當其衝。話說公務員周不時出差外勤，車費實報實銷，當局為免出現公務行程補貼私人行程交通費而獲發交通津貼，領取「雙重福利」，要求公務員報銷車費嗰陣，必須扣減任何獲得嘅交通費折扣、將領取或已領取嘅資助喎。即係點？即係要填表計數填餐懵囉。



正如公務員工會話齋，當局嘅計算車費方法非常繁複，而且不同部門各行其是，唔止增加部門嘅行政工作，同僚仲可能擔心被指「博懵報數」而反覆核數，變相加重工作量，真係唔得佢死。你知啦，交通費用補貼頂盡每個月都係三百蚊咁大把，公務員耗費大量時間計埋晒啲婆乸數，行政成本隨時超過呢三舊水，想唔話因小失大都唔得嘞。



咁當然，公帑一分一毫都唔可以濫用，當局對公務員揸正嚟做無可厚非，但可唔可以諗個冇咁擾民嘅方法呢？公務員出名按本子辦事，難聽啲講句，即係冇乜工作效率，家陣仲要增加額外行政工作，咪更費時失事囉。其實要解決呢個問題並非冇辦法啫，有人提議當局向公務員增發公務八達通，公私分明，免卻好多麻煩。不過咁又帶來另一個灰色地帶，以港府船頭驚鬼、船尾驚賊嘅德性，梗係寧願玩殘公務員，都唔想授人以柄喇。



唉，家陣嘅港府就係咁嘅嘞，繁文縟節一大籮，效率就愈來愈低下，加上官老爺腦大生草，做事半桶水，諗嘢永遠只諗面嗰浸，實際執行會出現乜嘢亂子就諗都冇諗過，點會唔出事吖。類似例子數天光都數唔完，淨係「補漏拾遺」選擇性派發四千蚊呢一筆咋，愈補愈漏唔在講，擾民辱民先至最大鑊，市民排完隊攞表又要填寫大量資料，之後仲要自己寄埋，四千蚊到家陣都未到手，問你服未。又好似舊年財政預算案免文憑試考生報名費，引來大量質疑，添煩添亂，最終又係要跪低改為只有全日制考生受惠，正一阿茂整餅，冇嗰樣整嗰樣。



功夫茶諗極唔明，港產高官個個月袋三十幾萬，人工比美國總統仲要高，偏偏個個都係高薪低能，而且刻薄成性，搞到香港市民冇啖好食。不如大家估吓，遲啲發表嘅新一份財政預算案，廢官又會諗出乜嘢新花樣玩殘市民呢？



