世界視線：加州高鐵一場空　政爭誤國禍無窮

美國總統特朗普為籌措興建圍牆資金，無所不用其極。運輸部日前宣布取消加州高鐵項目逾九億美元撥款，並向加州政府追回此前的廿五億美元撥款。加州州長紐瑟姆反擊稱，特朗普此舉旨在向加州進行「政治報復」。



眾所周知，加州是民主派的重鎮，轄區包括加州在內的聯邦第九巡迴法庭，對包括「禁回令」在內的特朗普「新政」多番阻撓，曾被特氏批評由「奧巴馬的法官」所把持，視為眼中釘、肉中刺。再加上包括加州在內的十六個州，針對緊急狀態令將特氏告上法庭，新仇舊恨一次過算總帳，不拿你開刀拿誰開刀？更何況，相對於白宮原本要求的五十多億美元建牆資金，追回的撥款也不是個小數目。



問題是，加州高鐵項目宣布至今逾十載，一直毫無寸進，以致被特朗普譏為「世紀爛尾工程」，即使沒有特氏的「政治報復」，也不見得能於短期內成事。事實上，此項目最早由時任加州州長的阿諾舒華辛力加於○八年提出，當時計劃利用高鐵把洛杉磯和三藩市連接起來，乘車時間由原本九小時大幅縮減至三小時以下。奧巴馬主政時亦大打「高鐵牌」，曾豪言聯邦政府將於五年內每年拿出十億美元，在全國興建十三條高鐵線路，未來二十五年讓八成民眾搭上高鐵。



然而，近年共和、民主兩黨政爭不斷，導致國家基建寸步難行。以高鐵計劃為例，民主黨人近年要求工程全面利用可再生能源，共和黨人則要求落實鐵路建設「僱美國人，用美國貨」，而就在兩黨不斷夾雜私貨、互相較勁的同時，成本造價不斷飆升，加州高鐵估價已由○八年的三百三十億美元增至去年逾七百七十億美元。



一節見則百節知。美國基建殘破落後，乃是全民共識，不管奧巴馬還是特朗普均聲稱要致力解決，特別是特朗普宣稱要成立一萬億美元基建基金，更是風風火火，可惜基金連影都未見，中央與地方就為資金負擔比例爭得不可開交，至今仍然只聞樓梯響。時至今日，美國一條高鐵也沒有建成，中國卻已建成縱橫交錯的網絡，美式民主效率低下，於此又見一斑。



