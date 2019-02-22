日前病逝的李銳等人被稱為「中共自由派」有一個從發生到發展的過程。一開始，他們不是甚麼「自由派」，而是中共黨內敢講真話之人。他們大多有知識分子的背景，這和一九五七年的資產階級右派的風格很相像，故輿論以「自由派」視之。而「自由」這個封號是來自西方資產階級的，因此在世人眼裏，所謂「中共自由派」就是資產階級思想的鼓吹者在中共內部的一些聚合者。



和社會上的資產階級知識分子自由派不同的是，他們參加過中共的革命，信奉馬克思主義，要為社會主義、共產主義奮鬥終生。李銳讀大學時就加入中共，投身學生運動，有救國救民之志，充滿理想和激情。後來在中共黨內遇到的一些人和事，讓他們發現許多錯誤反感的東西，中共本身包括領袖人物也會講一套、做一套，制訂的路線方針政策也會給國家和人民帶來災難，背離馬克思主義和社會主義。一九五九年廬山會議上，毛皇帝把「敢講真話」、敢批「共產風」的彭德懷等人打成反黨集團，批判「右傾機會主義」，牽扯到了和彭老總「看法一致」、時任水電部副部長、給毛皇帝當兼職秘書的李銳也被整肅。這個時候的李銳乃敢於犯顏直諫之士、敢講真話之人，用西方自由主義的觀點就是「黨內異見分子」。



文革結束，解放思想，改革開放，糾正毛皇帝的極左路線和個人專斷，李銳這類被平反的敢言之人的思想主張就「昇華」到了中共必須實施政治體制改革。然而，這樣的「昇華」也有兩個路徑，一是中共的政改應在領導體制範圍內，建立防止個人獨斷和特權的機制。二是政改要學西方「三權分立」，這個主張在中共黨內從來就是異端，根本不能拿到枱面上討論。



這之後，中國發生了許多事，改革開放取得巨大成就，中共對建設中國特色社會主義有了前所未有的「四個自信」，照搬西方模式的主張更加沒有市場。李銳這樣的人也只能籠籠統統的拿「憲政開張」說事，批評個人專斷和特權，所謂自由派是別人加給他的。