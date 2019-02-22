粵港澳大灣區發展規劃綱要出台後，反對派照例為反而反，大聲疾呼香港「被規劃」，「失去自主」。爛果報更引述所謂學者的意見，指目前內地經濟放緩，加上外圍環境不明朗，令內地創投界的資金「水緊」，因此中央要靠香港「撲水」以支持內地科技發展云云，簡直是臨表涕泣，一派胡言。四十年前說這種話，也許還有人相信，但今天說這種話，只能成為笑柄，證明本身幼稚無知。爛果報與其擔心內地「缺水」，不如擔心自己日暮途窮。



事實上，香港經濟總量佔全國比例已降至不足百分之三，單是深圳就已超過香港，不管內地如何「水緊」，也不需要靠香港「撲水」吧？至於說到科技發展，香港更無法與內地相提並論，深圳每年科研投入佔GDP逾百分之四，反觀香港還不到百分之一，到底誰才需要支持？



一葉知秋，香港貨櫃吞吐量曾長期高踞世界「一哥」地位，如今已跌至第七位，正是香港日益沉淪的縮影。反對派關起門來自娛自樂，自高自大，完全不知外面世界發生了甚麽事，更不知內地經濟已發展到甚麼程度，因此胡言亂語，貽笑大方。而港府高官誇誇其談，聲稱要擔當大灣區的「超級聯繫人」和「龍頭」，同樣幼稚可笑。香港除了靠金融中心這種褪色招牌吃老本，以及靠內地客支撐旅遊等相關行業，再也沒有多少優勢可言，何德何能擔當「龍頭」！



所以說，無知不可怕，最可怕的是無知加狂妄。有些香港人一直沉醉在過去的輝煌中，總是以俯視的眼光看內地，難怪笑話百出。當然，反對派為反而反、逢中必反，並不純粹是無知和狂妄，而是另有政治目的。試想想，如果大灣區規劃順利落實，兩地經濟進一步融合，民生逐漸改善，反對派還有甚麼可以炒作？還有甚麼可以反對？對於這班人而言，香港愈是沉淪，他們愈有政治本錢，香港愈是混亂，他們愈能渾水摸魚。