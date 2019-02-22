有人說，歷史是連串偶然事件組成，無法預測；也有人說，歷史有其本身的發展邏輯，可以預測，也可以干預改變。有關爭議從無答案，但有一點可以肯定，發生於一四年的佔領中環行動，如果港府處置及時，律政司有法必依，這場浩劫也許可以避免。



佔中爆發前，組織者進行了精心準備，包括輿論宣傳、資金籌集、骨幹培訓等，預演佔中是其中最重要的一環。一四年七月一日，反對派組織大遊行後預演佔中，其後五百多人涉非法集結等罪被捕，警方及時向律政司提交了調查報告，如果律政司揸正來做，對有關人等採取檢控行動，彰顯法律尊嚴，以儆效尤，必然破掉「違法達義」的武功，香港法治就不會被肆無忌憚地挑戰，為期七十九天的佔中很可能胎死腹中，歷史就可以重寫。



可惜的是，律政司收到警方調查報告後就丟入垃圾桶，從此不再提起，彷彿「消失的檔案」，結果向社會發出「違法無後果」的錯誤訊息，不旋踵，佔中爆發。而直至佔中五年之後的今天，不僅預演佔中的參與者「零檢控」，實質佔中的四十八名搞手僅九人被控，大部分逍遙法外，與佔中有關的政治黑金案同樣一筆勾銷，金主漢奸黎及收錢搞事的政客全獲放生。



預演佔中明明違法，律政司居然無動於衷，除了懦弱，害怕搞手背後的外部勢力，最大原因是港英餘孽當道，港府內部同情乃至支持佔中者不在少數，而在律政司，更有不少無間道，他們故意不檢控預演佔中，就是以實際行動助佔中一臂之力。不要忘記，香港的司法界與反對派政客多是同出一門，同氣連枝，而前任律政司司長袁國強與「佔中三丑」之首惡的戴妖更是大學同窗，難怪戴妖等搞手有恃無恐。可見佔中最終爆發，律政司發揮了臨門一腳的關鍵作用。大英帝國撤退前埋地雷、布暗樁方面的功力，確是高人一等。