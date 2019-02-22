中美第七輪貿易高級別磋商即將在華盛頓舉行，中國外長王毅在此時接見訪華美國代表團，揚言美國應該尊重中國的發展與實現繁榮的權利；如同美國一樣，中國也有發展權，中國人民也有權過上好日子。這番話說得真好！中國人絕對有權昂首闊步做人，這不是高等白人專利。奈何諷刺的是，最反對中國人過上好日子的不是別人，恰恰是同樣黃皮膚黑眼睛的洋奴漢奸。



中美貿易戰開打以來，香港反中亂港集團便不斷喧嘩叫囂，一時說「支爆近了」，一時又說中國咎由自取。美國為了霸權利益，抹黑中國、打壓中國不足為奇，奇就奇在這些洋奴漢奸唱衰中國竟然比西方輿論更起勁，彷彿中國倒下，世界就會一片光明。其實稍有理智的人都知道，中國倘真的如他們所願倒下來，單是香港已萬劫不復。



中港經貿關係千絲萬縷，一榮俱榮、一損俱損，中國稍有風吹草動，香港必然首當其衝。即使撇開依靠內地旅客支撐的零售業和旅遊業不談，本港僅海運就有七成屬轉口貨品，絕大部分與內地相關，中美貿易戰開打以來，已影響物流、玩具、五金及電子產品等行業，若中國敗下陣來，後果不堪設想。



漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人。中國甚麼都缺，就是不缺漢奸，但歷史上的漢奸大多不會自認漢奸，像汪精衞投日便自辯對中國有利，是務實的；唯獨香港的洋奴漢奸，做漢奸做得理直氣壯，一味從西方利益出發，香港沒分到半點好處。以漢奸黎為例，不時炫耀自己跟哪個美國前高官過從甚密、又跟哪個國會政客把酒談心，將吃洋人狗餅當成光宗耀祖的事一般，卻從沒想過，為何中國人不可當家作主、不可掉轉頭派狗餅給洋人吃？



最令人深惡痛絕的是，反中亂港集團利用輿論向年輕人洗腦，以致香港洋奴漢奸「人才輩出」，嗚呼哀哉！