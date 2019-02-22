近年好些居住、工作都在港島區的人，一年出遊日本、台灣的次數，可能還多於到九龍、新界區。香港人哈日哈台的程度幾近瘋狂，筆者冷眼旁觀，心想合該如是，但凡失運之人，多愛追逐退運之地。



一位有名的風水師曾跟我說，一座大廈某樓層如曾有人跳樓，事後你只消用羅庚量度，便可以知道其人是從哪一扇窗戶跳下去，因為氣運最差的人，自然會向氣場最壞的地方走去；吉星到臨、丁財兩旺的方位跟走背運者無緣，就算跳樓，也不會選中這些地方。對大師之言，我姑妄聽之，在下沒有如此神乎其技的堪輿術，但失運人愛走失運地，在道理上很說得通。



日本、台灣都在退運，香港也好不了多少，三地皆無復上世紀八、九十年代之勇，所謂「物以類聚，人以群分」，港人愛日、台，怕也是因氣運相投所致。筆者身邊的年輕人過去沒一個不哈日，對最熟稔的幾位，我直言相告，勸小子們別跟潮流走，大部分人的看法不一定是對的，要「新春開運」，寧可往內地，也別到扶桑國去。



日本是一個很有美感的民族，大抵近年退運了，連品味也大幅度退步。南韓衣飾、化妝的水平已遂漸超越日本。香港街頭滿是日本製汽車，但已有多年沒見過一款能稱得上有美感和品味了，最新推出的四座掀背型的士，更是土氣得讓人發笑。



日本有三個牌子的家庭用車在港流行，但近年銷量已給歐洲車趕上，三大日本牌子其中一個在港的出車量，竟輸給一個歐洲主要生產跑車的牌子。這大抵是因為近年的日產車，實在太沒美感。



人們對美感的觸覺或許也跟當地氣運盛衰有關，不少香港人跟日本人一般，品味在退步。香港以摩天大廈聞名於世，但對上一幢有品味的大樓，已得數到上世紀八十年代建成的中銀大廈了，不少新建的，醜得可以。