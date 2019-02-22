距英國脫歐限期倒數三十多天，有英媒披露英國與日本就脫歐後的雙邊貿易談判節外生枝，日本政府對英國官員的外交信函措詞頗為不滿，其中有一點是英國抱怨日本「拖拖拉拉」，咁冇殺傷力嘅一句都惹安倍政府嬲嬲豬，話要取消下一輪貿易談判。日薄西山的英國，窮到要舢舨充炮艇，自取其辱又能怪誰？



衰起上來果真有條路，英國脫歐未成已經搞到一鑊泡，未來經濟快速下行風險，睇怕難以避免。呢，日本本田車廠已證實將會關閉在英國的唯一工廠，據悉約一萬三千多個職位可能消失。分析指，汽車供應鏈環環緊扣，本田離開大有可能造成骨牌效應，其他車廠在英國的生產或會受打擊；像日立上月已宣布，因英國脫歐令他們難以尋求融資，因此放棄在威爾斯興建核電廠的計劃；又如索尼和松下都決定把歐洲總部遷離英國。事實上，各國巨企亦多準備削減在英國的業務。



正當英國在如此內憂外困的時候，卻走出個「不知人間何世」的英國國防大臣韋廉信，他一再聲稱要派軍艦進入南海。儘管佢嘅狂妄無知言論沒有得到多少支持，反而反對的聲音多多，尤其英國政府正急於和中國「發展密切的經濟夥伴關係」，可恨呢位被英國知名雜誌《政要》評為對華心態仍停留在鴉片戰爭時代的國防大臣，還不肯認低威，竟拋出「航行自由」為其胡說八道辯護，並表示美國、澳洲等國也是這樣。



韋廉信大言不慚廢噏甚麼「全球化英國」，然而，英國的國防預算捉襟見肘；軍隊規模不斷縮小，海軍嚴重短缺，「全球化英國」不就是個笑話？有道是「小人多為亂世」，脫歐搞到英國七國咁亂，在英中貿易中，英國明顯要靠中國打救，好衰唔衰出了個小人，搞寸派對。韋廉信的心態仍停留在征服中國的鴉片戰爭時代，此妖不除，英國後脫歐時代就恍如一艘破船，「航行自由」見海龍王去吧！