台灣去年二月發生駭人的「行李篋藏屍案」，一名香港男子與女友到台北旅遊時涉殺害對方，疑兇事後逃回香港，惟香港法庭無權處理境外案件，香港與台灣之間又沒有互相引渡逃犯協議，令遇害少女仍未能沉冤得雪。



保安局日前提出修例以堵塞法律漏洞，避免香港成為「罪犯天堂」。這本來是彰顯公義之舉，然而，反對派被政治偏見吞噬了良知一味盲反，其中朱凱廸的言論喪盡天良，他指筆者所屬政黨與保安局「打龍通」，是「政治串謀」，又聲言特區政府是「利用台灣悲劇」去「暗度陳倉」，「逼」台灣當局承認自己是中華人民共和國一部分。



粵語「打龍通」是指兩個或以上的人合謀做不好的事情，與「扯貓尾」意思差不多，皆指串通之意。



筆者所屬政黨一直跟進該案，為受害人家屬提供協助，對受害人及家屬表達尊重及體恤，是濟困扶危的應有之義。受害人母親慘遭喪女之痛，十分希望為女兒討回公道，尋求政黨支持移交逃犯是理所當然。朱凱廸是為人父者，怎可沒有絲毫同理心，反過來指摘跟進及協助受害人家屬是在「打龍通」？朱胡謅此涼薄之言，泯滅了起碼的人性和良知。



朱凱廸所謂「利用台灣悲劇」去「暗度陳倉」的指控更是荒謬之極。對於香港保安局建議修例，可以一次性個案方式移交犯人，台灣地方檢察署也表示歡迎，士林地檢署襄閱主任檢察官邱智宏表示：「讓被害人權益得到伸張，家屬也能夠平息他們的哀傷，就是站在檢察官辦案的立場，會覺得這是一個很正面的發展。」士林地檢署亦表示，希望香港方面盡快通過相關法例，將疑犯移送台灣，亦表示擔心疑犯在香港羈押期滿後藏匿或逃亡。台灣地檢署的表態，等於是摑了朱凱廸一記響亮的耳光。