神州觀察：禁澳洲煤炭進口　該出手時就出手

中國海關早前在東北部多個港口對澳洲煉焦煤實行進口限制，近日更決定禁止進口澳洲煤炭，當局稱此舉是出於安全質量考慮，其實誰都看得出，真正原因是中澳近期漸趨緊張的關係所致。而維護國家利益本就該果斷出手，當反制時便須嚴厲反制。



遼寧大連海關日前率先禁止進口澳洲煤炭，並需將本年內經其轄下港口進口的煤炭總量控制在一千二百萬噸內。與此同時，中國其他主要港口亦將澳洲煤炭的通關時間，由原本的五至二十天延長至四十天以上，相反從俄羅斯和印尼等國進口的煤炭卻不受影響，可見禁令分明是為澳洲所設。



世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，中國海關獨獨針對澳洲煤炭實施進口禁令豈是無因。眾所周知，中澳兩國近年在網絡安全及南海等問題上鬧得很不愉快，澳洲政府不時指摘中國干預內政，並製造中國威脅論，煽動排華情緒，導致兩國關係長期起伏不定，如同麻煩製造者。



去年八月，澳洲政府跟隨美國腳步封殺中國華為5G設備，哪怕華為表示可在澳洲投資建設網絡安全評估中心，隨時供對方監查評估，奈何仍被無情拒絕。事實上，直至今日，美歐等國亦未能拿出確鑿證據證明華為5G技術存在安全隱患，所謂的竊密指控不過是出於政治打壓。澳洲政府一向唯美國是從，長期充當反華急先鋒，不明事理又不辨是非，中國對其實行反制可謂在情在理。



不可不知，澳洲經濟嚴重依賴資源出口，而作為全球能源需求大國的中國，一直以來亦都是澳洲最大買家，其煤炭、鐵礦石及天然氣等資源大部分都是出口中國市場，中國既是澳洲第一大進口國，又是第一大出口國。可以說，隨着過去幾十年的中國經濟高速增長和工業化進程的需要，澳洲從中國獲取了多少利益，絕對比誰都更清楚。



然而叫人不解的是，澳洲經濟如此依賴中國市場，卻處處與中國作對，時刻跟隨美國節奏，搞風搞雨，毫無立場。亦正因如此，過往澳洲政府經常遭中國反制報復，煤炭禁令已非首次，而鐵礦石、天然氣乃至農產品、葡萄酒等產品皆曾遭中國抵制過，可惜對方並未吸取經驗教訓，一再反覆無常，證明中國的反制力度仍未足夠，心太軟只會令對方得寸進尺。



中國一向奉行和平共處、互利共贏的發展模式，既不願干涉別國事務，亦不會無端使詐，破壞別國經濟發展。所謂人不犯我，我不犯人，尤其對一些落井下石、骨子裏反華的國家大可不必處處忍讓，患得患失，該出手時就出手，而且下手要重，令其知道何為疼痛，否則只會縱容更多國家加入反華隊伍。



