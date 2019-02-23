產評：把握國際化命脈　固港金融競爭力

近年，香港積極拓展中港股市互聯互通，中資在港股的參與度與日俱增。不過，作為香港金融業命脈的國際化發展，不但未有建樹，反而發展失衡，強項變弱項，惡果已反映在港股的波幅和流動性問題上。



所謂「自知者明」，今時今日香港之所以仍是香港，全靠國際化優勢。要做好地區性合作發展，讓經濟再次騰飛，就必須打好這張「國際牌」，否則香港甚麼都不是！



香港在一四年啟動滬港通，一六年深港通通車。可是先有一五年A股大冧市，後有去年開始的中美貿易戰。內地投資氣氛轉冷，經濟不景氣，不論是美國上市的中概股，抑或在港掛牌的中資股，都大大走樣，投資熱潮一去不返。諷刺的是，香港的新股集資額常被財金官員引以為傲，但實際上也是靠少數中資巨無霸來港上市充撐場面。不少新股來港上市不久便潛水，成交一潭死水，市場缺乏流動性，企業上市後融資能力不升反跌，令後來者望門卻步。



誠然，中國經濟崛起，內地市場是兵家必爭之地。加強與內地金融互動，更好地服務人民幣國際化，是香港金融業一個重要使命，這亦是香港的獨特優勢，與國際化沒有牴觸。不過，香港過分將精力投放在內地金融互動，新股供應依賴內地市場，其他國際市場的開拓不予重視，則絕非明智之策！其中一個負面影響，乃過於集中單一市場。以去年為例，內地經濟差，A股低迷，港股表現就如A股翻版。久而久之，市場缺乏波幅和流動性，成為內外資的詬病。



港交所在公布新三年大計前夕，宣布成立國際諮詢委員會，並邀得國際企業的前大班及科網巨企高管作為創始委員，醒覺總算遲好過無。可是，港府高調成立委員會或顧問團出謀獻策的小動作時有所聞，更不乏在沒有建樹下解散作結。到底找來「超級顧問」一年開兩三次會，是否就能有助於推動港股國際化發展，還只是港府門面工夫，做秀交差而已。



在全球保護主義抬頭之下，香港在拓展國際市場無疑會遇到不少困難，更何況上海、新加坡都是強勁的競爭對手。及早醒覺，迎難而上，正是香港經濟發展的當務之急。把握人民幣尚未完全國際化，而貿易戰將促使中國進一步開放市場的契機，設法完善香港在法規和專業服務配套，彰顯與內地連繫的優勢，滿足海外投資者安全投資中國市場的需求，則仍有生存的空間。否則自我陶醉，浪費優勢，自找末路，怨不得人。



