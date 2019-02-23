世界視線：桑德斯開局不順　欲出線談何容易

桑德斯宣布再次競逐民主黨總統候選人資格，儘管今次被視為熱門之一，但很快就遇到了考驗。桑德斯日前接受訪問時，被問到是否認為委內瑞拉總統馬杜羅是「獨裁者」時不置可否，反而批評美國政府動輒以一己意願強加於南美洲國家人民。至於是否承認反對派領袖瓜伊多的「正統」地位，桑氏更是斷然拒絕承認。



此言一出，不僅被總統特朗普抓住了把柄狠批，民主黨部分人士亦火力全開。佛羅里達州眾議員沙拉拉甚至直指，民主黨不能容忍這樣一位候選人。事實上，桑德斯作為一位自命「民主社會主義者」的政客，對其他左翼政權領導人，一向持比較寬鬆的態度，曾形容古巴已故領袖卡斯特羅「雖非完美，但卻為國家帶來改變」。



來自佛州的反對聲音，影響力不容小覷。眾所周知，佛州除了在近幾屆總統大選中影響全局，亦是西班牙裔選民的重鎮，包括不少逃離馬杜羅統治的委內瑞拉人，特朗普「反社會主義鬥士」的政治姿態，正合他們脾胃。進一步而言，面對民主黨參選人提出包括「綠色新政」的左傾政策，特朗普及共和黨支持者勢必上綱上線，指出「今天的委內瑞拉，就是明天的美國」，如何評價馬杜羅的「失敗管治」，將是包括桑德斯在內的民主黨參選人必須面對的詰問。



特別是桑德斯，今屆作為黨內熱門，過往言行肯定會被置於顯微鏡下。民主黨最近要求各參選人簽署承諾書，一旦當選，必須保留民主黨人的身份，便明擺針對桑德斯而來。桑德斯多年來雖參加民主黨黨團會議，但卻一直保持獨立身份，即使上屆初選敗於希拉妮後，仍繼續保持獨立議員身份，忠誠度不足受到不少人詬病。另一方面，由於桑德斯所屬的佛蒙特州，居民大部分支持擁槍，他在國會就曾反對主張對買槍者實施背景調查的「布雷迪法案」，跟民主黨的主流觀點相悖，相關投票紀錄相信將被對手翻舊帳。



最重要的還是，民主黨支持者近年呈種族多元化及年輕化的趨勢發展。桑德斯作為一個年近八旬的白種老男人，明顯不合時宜，想東山再起，並非易事。



