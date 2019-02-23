正論：老病無依誰人問　為富不仁太狠心

隨着高齡海嘯湧至，雙老家庭激增，貧病長者只能依靠老伴照顧，往往看不見出路。年前一名伯伯因為照顧病重癱妻心力交瘁，狠心殺妻以求解脫，反映照顧者陷入死胡同的冰山一角。港府坐擁金山銀山卻不願負起安老責任，任由照顧者叫天不應叫地不靈，最是令人齒冷。



統計處數字顯示，現時全港長者超過一百萬，當中約有三十萬個家庭所有成員皆為長者，較○六年暴升六成七。人口老化不斷加劇，雙老照顧者愈來愈普遍，但港府對長者的支援少之又少，有如杯水車薪。以長者日間暫託服務為例，全港只有一百七十個名額，目前空缺餘下十七個，單是港島東區，逾三萬人爭一個空缺，令人咋舌，真正是等到死也等不到。



立法會福利事務委員會昨日召開公聽會，出席的照顧者控訴當局如何缺乏支援，如何把他們棄如敝屣。有的全年無休照顧家人，由專業人士變成失業人士；有的不敢離開患病老伴半步，自己有病也不敢求醫；有的既要照顧長期患病妻子，又要照顧弱智胞弟；有的患病長者索性要求港府推行安樂死，他們生活壓力之大，不問可知。儘管家家有本難唸的經，但背後離不開港府刻薄寡恩、嫌貧棄老的劣根性作祟。勞福局高官僅以涼薄口脗回應指全民都是照顧者，當局會研究如何做得更多，並委託港大就關愛基金現時提供的兩項照顧者津貼進行評估云云，重彈研究復研究的老調，說完等於沒說。



正如立法會議員指出，港府開口閉口叫長者「居家安老」，動輒將「家有一老、如有一寶」掛在嘴邊，但居家安老需要實際支援，例如派飯、陪診、洗澡、上門清潔等等，奈何這些配套不是名額嚴重不足、輪候時間過長，就是收費過高令長者卻步。港府庫房肥到漏油，本來錢能夠解決的問題都不成問題，奈何官僚冇心冇肺冇神經冇靈魂，安老政策廿多年不變，從未因應人口老化作出長遠規劃，甚至連大幅增加派飯、陪診等「手板眼見」工夫也不肯投放更多資源；至於增加安老院舍更是龜行蝸步，一味以覓地難說事，卻任由大量閒置土地荒廢，簡直無恥。



更不可不提，除了老人需要照顧，殘疾人士的支援同樣不容忽視，奈何港府寧願與民爭地，收回觀塘的特殊教育職訓中心，也要花費幾十億公帑興建公務員學院，好大喜功，莫此為甚。加上港府至今對照顧者欠缺定義，名不正言不順，令政策規劃永遠將這些人排除在外，求助無門，倫常慘劇往往由此而起。



在香港這個富裕社會，一方面庫房水浸，錢多到發霉，一方面無數長者臨老過不到世，晚景淒涼。今時今日，長者在街頭執紙皮幫補家計、白髮蒼蒼仍然充當司機大佬，比比皆是，而且更多不為人知的貧病雙老每天過着「困獸鬥」的日子，生活重擔不知何時把他們壓至爆煲。說到底，對待長者的態度，反映一個政府的良心，很明顯，港府為富不仁，你的名字叫無良心！



