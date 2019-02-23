功夫茶：公廁臭名遠播　改善不容再拖

有人話，公廁係一個城市嘅「名片」，照咁睇嚟，香港公廁出名藏污納垢，遊客未埋到去，已經攻鼻兼乸脷到要運路走，名副其實「臭名遠播」，堂堂國際大都會淪落至此，真係乜嘢架都丟清光！



新一份財政預算案嚟緊星期三出爐，據聞港府因應公廁衞生情況欠佳問題，將會泵水五億元，喺未來幾年翻新超過二百間公廁。查實市民如廁難並唔係今時今日嘅事，旅遊業界立法會議員舊年已經就公廁問題質詢當局，早排亦向財爺同埋食衞局反映。



咁到底香港地公廁有幾嚇人？之前有民間團體巡查全港廿八個公廁，發現大部分衞生問題多多，尿兜損壞、地板潮濕、污水長流……沒有最惡心，只有更惡心，深水埗等舊區公廁固然生人勿近，連金融中心嘅中西區以至旅遊景點林立嘅尖沙咀區，一樣咁令人眼冤，真係唔到你唔服。



立法會議員總結本港公廁三大弊病，即冇通風、去水差以及潔具邋遢，情況就如講波佬話一個球員最棹忌跑得慢、冇速度同唔夠快，來來去去都係講緊同一個問題，即係管理唔掂。講起上嚟都幾羞家，公廁問題咁多年來冇改善不特止，反而愈演愈烈，以致有人講笑咁講，如果有人發明搵公廁嘅手機App，一定失敗收場，事關公廁冤崩爛臭，未見其影先聞其味，「嗅覺導航」已經搞掂，仲使乜多此一舉吖！



唔怕唔識貨，最怕貨比貨。新加坡同日本等地公廁鳥語花香，窗明几淨唔在講，特別係日本，直頭貼心到一個程度，冬天時座墊有保暖功能。即使係好多人睇唔起嘅強國，自從領導人近年三令五申「如廁無小事」，雷厲推行「廁所革命」之後，成效顯著，連微軟始創人蓋茨都豎起手指公讚好。



當局終於知衰，撥款翻新公廁，係就係慢咗幾拍，但總好過翹埋雙手乜都唔做。問題係特衰政府大事做唔到，小事做唔好，第樣唔使講，淨係講喺全港十八區增設無障礙通道設施，同公廁翻新一樣，都係屬於小型工程，點知七年過去，好多地區唔係爛尾就係乾脆唔見影，簡直吹脹。當然喇，硬件改善，仲要軟件配合先得，大家有眼見，部分市民公德心欠奉，小便浪射「唔中龍」有之，辦大事直接踎喺廁板上有之，事後唔沖廁不顧而去有之，就算公廁起到五星級酒店咁靚都係嘥氣。仲有就係公廁外判清潔工工作環境惡劣，近排網傳有工友要喺洗手盆上面開餐，簡直冇陰功，刻薄成咁，仲使旨意人哋賣力洗廁所？



廣東俗語諷刺人揸住雞毛當令箭，往往會話「畀個廁所所長你做」，殊不知港產官僚連個公廁都管唔掂，試問香港點會有運行！



