當前發展最大的機遇是移動電訊的第五代技術（5G）。一般的估計，因着速度的大提升，運載訊息量可以大增，符合網絡發展的無遠弗屆，以及物聯網、車聯網，以至現有數據通訊的大發展。



以華為為首，5G的技術中國處於領先國際的地位。內地推行5G的技術因此而居世界前列。因此，作為中國最具競爭力和發展力的大灣區，應該在5G的布局方面有大的規劃與發展。



很可惜，在剛公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》裏，並沒有提及5G的建設。在珠三角5G的推行已有規劃，香港則沒有。或許因為香港沒規劃，接不上內地的發展時間表，便略而不談。香港的落後未必會拖珠三角5G發展的後腿，一如港珠澳大橋的建設那樣。但5G在珠三角急步發展，香港沒有頭緒。兩三年後，珠三角的5G連接香港的4G，香港變成落後的電訊窪地，對兩地的合作和競爭必然有所影響。



5G發展的同時，Wi-Fi的第六代技術在今年便會推行。5G與Wi-Fi6是極佳的相類條件的連接。Wi-Fi6在速度、覆蓋面、同時使用者的數目與清晰度都會有大的改進，速度是在現有Wi-Fi5的四倍以上。更重要的是5G收費，Wi-Fi6是免費，對降低成本（特別是物聯區時期的大量數據使用的費用），有極大的作用，也因此會使得社會經濟的數據化連接和產生出來的效益，未必會比5G為小，甚或更大。



因此，《綱要》提出：「推動珠三角無線寬帶城市群建設，實現免費高速無線局域網在大灣區熱點區域和重點交通線路全覆蓋。」重心是珠三角。顯然是香港沒有規劃，甚至沒有相關的概念與認識。



珠三角城市先行，也通過先行的珠三角城市來在大灣區作局部的全覆蓋。局部可能便限於香港。以特區政府的認知水平與能力，熱點區域和重點交通線路的全覆蓋也可能只倚賴珠三角城市。



特區政府現時才用落後的技術，在香港推行數據站，還是抗拒用Wi-Fi提供給社會免費的電訊訊息傳遞。底下的原因除了對電訊發展知識匱乏，更主要是要維護電訊商的壟斷利益。此所以在內地（不限珠三角城市）已實現手機的長途和漫遊免收費。《綱要》只說在大灣區積極開展可行性研究，理由是特區政府代表電訊商反對。



香港要推動智慧城市，公開的提議都是比國際落後一二十年，與珠三角城市相比，亦都大大落後。就連低成本高效的通訊網絡與平台，也不在規劃之中，還怎樣搞科技創新呢？連畫餅充飢也沒有。