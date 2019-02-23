公立醫院人手短缺問題愈演愈烈，前線醫護叫苦連天，病人望天打卦，港府束手無策，不惜採取銀彈政策，計劃增撥六億元經常性開支予醫管局，主要用作員工薪酬調整及改善津貼。這就能解決問題嗎？當然不可能，錢能解決的問題就不是問題，醫院缺的是人手，而不是金錢，港府沒有對症下藥，反而藥石亂投，隨時弄巧成拙，令問題進一步惡化。



有人說，新加坡醫護人員本來也不夠，醫生佔人口比例比香港還要低，但自從星洲政府廣招人才，容許認可的海外醫學院畢業生免試行醫，情況即大為改觀，為何香港不能倣效？這正是問題的癥結所在，新加坡做得到的事，不表示香港也能做到。例如填海造地，新加坡坐言起行，說做就做，既增加了土地供應，又解決了房屋問題；香港則是坐而論道，吵吵鬧鬧，以致寸步難行，房屋問題不斷惡化。引入海外醫生亦如是，新加坡醫生中來自海外培訓的高達兩成左右，而香港只有百分之一，這就是香港出現「醫生荒」的主要原因。



常說心胸決定格局，眼界決定境界。新加坡打開門戶，歡迎海外一百五十多所知名醫學院的畢業生免試行醫，包括八所中國內地醫學院；反觀香港閉關自守，引入海外醫生計劃推行多年，至今還不到四十人獲准在港行醫，港府鼠目寸光，業界自私自利，醫護人手怎麼可能不短缺。



最荒謬的是，部分業界人士不怪自己奉行保護主義，拒絕引入海外醫生，反而轉移視線，責怪新移民逼爆醫院。有反對派政客更乘機挑撥離間，激化中港矛盾，鬧得滿城風雨。實際上，新移民使用公共醫療服務的比例到底有多少，連港府也沒有相關數據，這些人信口開河，分明別有居心。



自由、開放、包容曾是香港的最大優點，也是賴以成功的主要因素，可惜近年來這些優點正逐漸消失，香港變得愈來愈保守，愈來愈自閉，愈來愈不可理喻。