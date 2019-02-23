國家安全是個筐，甚麼都往裏面裝。特朗普政府打擊競爭對手，動輒搬出「國家安全」四字真言，中國科技巨頭華為、中興、中國中車以至歐盟汽車公司都因此「罪名」遭到抹黑打壓。其實，美國政黨之爭，政客私心自用，才是美國國安的最大威脅。



近日特朗普針對美國加州的高鐵計劃「縮水」而發炮，直指這個全球最昂貴的基建計劃已經爛尾，要求加州歸還聯邦政府先期撥出的逾二十億美元資助，加州政府則反擊特朗普此舉是因為邊境圍牆計劃受挫而大搞報復。加州是民主黨重鎮，與特朗普有牙齒印，這是事實，但蒼蠅不叮無縫的蛋，特朗普並非師出無名，加州高鐵計劃○八年推出，約十年後的今天仍未見影，通車時間由原定二○二九年推遲到二○三三年，預算則由當初的三百三十億美元激增逾倍，達至七百七十億，最終埋單計數成本多少，只有天曉得。



加州高鐵計劃為何淪為爛攤子，這就要問問美國的政客了。先是爭議高鐵線路，繼而爭拗資金來源、加州及聯邦政府各出資多少，接着民主黨強調高鐵必然綠色環保，共和黨則執着於「美國人員」、「美國製造」，樣樣都爭餐飽，蹉跎歲月。而在此十年間，中國高鐵建設突飛猛進，目前長度已達二萬多公里，佔全球的四分之三，高鐵技術也變成了中國的一張名片，具有極強出口競爭力。



美國有高科技，有人才，有資金，但至今沒有建成一條高鐵，說到底就是政黨惡鬥，人民當災，而美國人引以為傲的民主制度變質變味，反襯中國高度集權的高效率，中方提出的「四大自信」並非完全沒有根據。然而，美國以及其他西方國家雖然羨慕中國速度，但從不知反省，反而認為中國的進步神速是所謂剽竊西方技術、不公平競爭，謀求改變中國經濟模式，正應了那句古話：君子求諸己，小人求諸人。